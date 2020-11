Republicanos rechazan plan pro Trump en el Colegio Electoral

Legisladores estatales republicanos han dicho que no intervendrán en la selección de los electores

“Están obligados por ley a elegir de acuerdo con el voto popular”, dijo Rusty Bowers

Líderes republicanos en cuatro estados críticos en los que ganó el presidente electo Joe Biden afirman que no participarán en un plan de dudosa legalidad para hacer que los electores de su región voten por el presidente Donald Trump en el Colegio Electoral, de acuerdo con la agencia de noticias Associated Press.

Sus declaraciones frustran de facto una trama que algunos republicanos presentaron como la última oportunidad para mantener a Trump en la Casa Blanca.

Legisladores estatales republicanos en Arizona, Michigan, Pensilvania y Wisconsin han dicho que no intervendrán en la selección de los electores que emiten los votos definitivos que garantizan la victoria de uno de los dos candidatos.

Esto violaría la ley estatal y el voto popular, apuntaron varios.

“No lo veo salvo que encontremos algún tipo de fraude — del cual no he oído hablar nada. No nos vemos abordando seriamente un cambio en los electores”, aseguró Rusty Bowers, presidente de la Cámara de Representantes de Arizona, de mayoría republicana, quien dijo haber recibido multitud de correos electrónicos pidiendo la intervención de la legislatura. “Están obligados por ley a elegir de acuerdo con el voto popular”.

La idea implica vagamente que las cámaras controladas por el Partido Republicano rechacen la victoria de Biden en el voto popular en sus estados y opten por seleccionar a electores que respaldan a Trump.

Aunque el final del plan no estaba claro, parecía descansar en la expectativa de que una Corte Suprema de tendencia conservadora sería la encargada de zanjar cualquier disputa sobre esta medida.

Aun así, ha sido promovida por aliados de Trump como el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y es un ejemplo de la información engañosa y las afirmaciones falsas que alimentan el escepticismo de los partidarios del mandatario acerca de la integridad de los comicios.