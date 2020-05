Republicanos no quieren aprobar un segundo cheque de coronavirus

Los republicanos no quieren aprobar un segundo cheque de ayuda por coronavirus

La propuesta de los demócratas, Tim Ryan y Ro Khanna, ha crecido en aliados de su mismo partido, pero no del bando contrario

El presidente Trump se ha inclinado a otras alternativas que ayuden a las personas a sobrellevar la crisis, pero su partido pone resistencia a la ayuda de $2000

Al parecer, no habrá un segundo cheque de coronavirus para ayudar a las personas a transitar la crisis, debido a que los republicanos no quieren dar ‘luz verde’ al proyecto.

Luego de que se aprobara en el Congreso la primera ronda de estímulo económico, que incluía cheques de $1,200 dólares por adulto y $ 500 por cada hijo dependiente, comenzaron a surgir propuestas que promovían la aprobación de pagos adicionales.

En las más altas esferas políticas sabían que el monto entregado a los ciudadanos les ayudaría, pero no por mucho.

Fue entonces cuando empezaron a aparecer propuestas como la de los congresistas demócratas Tim Ryan y Ro Khanna, que sugerían emitir pagos mensuales de $2,000 a los estadounidenses.

How far do politicians think $1,200 can stretch? We need to give Americans $2,000 a month until we make it through this crisis. @RoKhanna and I have a plan to do it. Read my op-ed here:https://t.co/b28sNkd4Ui — Tim Ryan (@TimRyan) May 4, 2020

Sin embargo, la idea no ha ganado adeptos del bando contrario. De hecho, no hay un consenso bipartidista en función de un segundo cheque de estímulo económico.

No importa si se trata de un pago mensual o único, la propuesta no encuentra respaldo del lado republicano.

Recientemente, Khanna retuiteó una información de Andrew Yang que confirmaba que más de 70 congresistas les apoyaban.

Pero aunque los aliados demócratas crezcan, nada se podrá hacer si no se unen los republicanos, que cuentan con gran influencia en el Senado y la Casa Blanca.

We are up to 70 members of Congress who are supporting @TimRyan @RoKhanna @aoc $2,000 a month relief bill! Let’s get this done for the people! Here are some of the members of Congress to contact if you happen to live in their district: @RepRichardNeal MA – 1. @AndyKimNJ NJ-3 — Andrew Yang🧢🇺🇸 (@AndrewYang) May 1, 2020

Republicanos no quieren aprobar un segundo cheque de coronavirus

La propuesta demócrata, que esperan incluir en un cuarto paquete económico, aun no cuenta con el respaldo republicano que lo encamine a convertirse en ley, reportó Forbes.

Sobre una segunda ronda de cheques por coronavirus, Trump ha manifestado que “está absolutamente bajo seria consideración”.

Por los momentos, el presidente se inclina más por una exención en los impuestos que se registran en la nómina.

Si llegasen a eliminar dichos impuestos significaría que los empleados verían un monto más sustancioso al momento de recibir sus sueldos.

En la actualidad, por ejemplo, la tasa de los impuestos es de 6.2% en el caso de la Seguridad Social y de 1.45% para el Medicare.

Aunque aun no se tienen detalles de cuánto sería el descuento, si se presumiera que sería un 50% de estos impuestos, entonces una persona que gane $60,000 dólares al año podría terminar recibiendo unos $88 dólares quincenales.

En referencia a esto, algunos economistas dudan si será o no la mejor alternativa para ofrecer un alivio económico a las personas.

[narrator] economists don't actually agree with him. Payroll tax cuts are too slow and poorly targeted. https://t.co/fxMjNPsvt1 — Justin Wolfers (@JustinWolfers) April 28, 2020

Por su parte, el representante republicano Jim Banks señaló que los demócratas están utilizando la pandemia como oportunidad “para convertir a Estados Unidos en un país socialista”.

También el representante Paul Mitchell descartó la entrega de más dinero argumentando que ya el sistema ofrece diversas formas de asistir a las comunidades.

“Ya tenemos un ingreso básico universal, se llama trabajo. También tenemos SSDI [Seguro de Incapacidad del Seguro Social] para personas que no pueden trabajar físicamente o debido a discapacidades. Tenemos seguridad si eres mayor, se lo han ganado”, dijo Mitchell.

Y agregó que: “Tenemos una variedad de formas de apoyo para las personas, como compensación por desempleo y asistencia pública a corto plazo, así que estoy tratando de entender exactamente lo que quiere (refiriéndose a Pelosi) hacer además de arrojar más dinero a las personas”.