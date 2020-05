Los republicanos tienen un ‘as bajo la manga’ en caso de que no se apruebe la Ley Héroes, que contempla un fondo de 3 billones de dólares como ayuda económica por el coronavirus- ya que alistan un plan que permitirá a los ciudadanos estadounidenses salir al paso de la crisis que ha dejado esta pandemia, de acuerdo a información publicada por el portal de noticias La Opinión y otros más.

En un contexto de emergencia sanitaria y ante la proximidad de las elecciones, el ambiente se tensa cada vez más en las cámaras, ya que tanto republicanos como demócratas buscan salir de la mejor manera ante el electorado.

La ayuda económica por coronavirus es un tema fundamental que bien podría trazar el futuro de cualquiera de los dos partidos hacia la Casa Blanca.

De acuerdo a La Opinión, Mitch McConnell fue el encargado de dar una buena noticia para todos los ciudadanos que están a la expectativa de su futuro en una nación que ha visto perder millones de empleos por la pandemia del Covid-19.

Fue casi a mediados de mayo que los demócratas en la Cámara Baja habían propuesto un plan de ayuda ante el coronavirus por 3 billones de dólares, para mitigar de alguna manera los daños causados por el paro de actividades por el Covid-19.

Ante ello y como una manera de asegurar el estímulo para los estadounidenses, los republicanos ya tienen un plan B en caso de que no se apruebe la Ley Héroes, como ayuda económica por coronavirus.

De manera textual, el político que encabeza a los republicanos en el Senado dijo: “Creo que probablemente habrá otro proyecto de ley. No será el proyecto de ley de 3 billones aprobado por la Cámara… pero es probable que se necesite más. Debemos ser cuidadosos para corregir los errores si aprobamos una ley de varios billones de dólares en una semana”.

El proyecto de ayuda por coronavirus de republicanos define algunos puntos, pero hay otros que aún no están muy claros. Se contemplan apoyos para clínicas, emisión de créditos y una partida para que se reactiven las actividades laborales.

Sin embargo, lo que aún no se ha explicado es si continuará el apoyo de 1,200 dólares por persona o se añadirá uno de 6 mil dólares por familia que tengan dependientes (hijos).

“Estamos en conversaciones con el Senado ahora. Como saben, el senador McConnell cambió de rumbo y dijo que está abierto a la negociación”, dijo el presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, Richard Neal, a Western Mass News, según se publicó en La Opinión.

Es por ello que el tema se ha politizado de tal manera que se han hecho pronunciamientos al respecto, pero la lucha por el control del dinero se ha vuelto intensa.

La noticia de que los republicanos alistan ayuda por coronavirus ha hecho eco en varias partes, en caso de que no se apruebe la Ley Héroes.

We need to work smart here. Help the people who are desperately in need, try to save as many jobs as possible, begin to open up the states, and get this economy growing again. pic.twitter.com/8KvfUs4LLW

— Leader McConnell (@senatemajldr) May 22, 2020