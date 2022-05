“¡No tenemos que vivir de esta manera!”

Eso no fue todo. “Para que quede claro, vete a la mierda @tedcruz maldito asesino de bebés”, agregó minutos después para terminar de descargar su enojo contra Cruz. También la Asociación Nacional del Rifle se llevó su parte: “Fuck you @NRA”, escribió en otro mensaje por redes sociales.

“Hubo un tiempo en este país en el que no teníamos policías armados en nuestras escuelas. Hubo un tiempo en que los padres no pensaban en los tiroteos en las escuelas”, comenzó diciendo. “Hubo un tiempo en que los niños no tenían que aprender a esconderse de los pistoleros. ¡Fue en la década de 1990, no tenemos que vivir de esta manera!”, agregó el representante demócrata.