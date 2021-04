Reportero de Televisa es arrestado mientras transmitía en vivo (Video)

Tras el arresto de su reportero, el grupo televisa compartió el video en sus redes sociales y otros medios se hicieron eco de la increíble situación. “#DETIENEN Y ESPOSAN A REPORTERO DE #TELEVISA EN VIVO Este jueves durante un enlace en vivo en un noticiero de Televisa #Tijuana, el reportero, Said Rodríguez, fue detenido y esposado por elementos de la policía estatal; mientras intentaba ingresar a un centro de vacunación”, escribió el portal El Dato junto al video que publicó en Instagram .

Rodríguez comenzó la trasmisión a las afuera del centro de vacunación. Su idea era ingresar mientras hacía el reporte, pero fue sorprendido por un par de policías que no solo obstaculizaron su camino, sino que terminaron esposándolo y llevándolo de nuevo a afuera. Todo esto ocurrió ante el asombro de los espectadores.

Said Rodríguez, reportero de Televisa, se encontraba en un enlace en vivo y directo para informar sobre el proceso de vacunación a adultos mayores en un centro ubicado en Tijuana, Baja California, México ; pero el hombre terminó arrestado por las autoridades y hasta ¡esposado!

El video se ha hecho viral en redes sociales y ¿Cómo no? si un reportero de Televisa fue arrestado justamente cuando transmitía en vivo. El periodista intentaba hacer su trabajo, pero un par de policías evitaron a toda costa que ingresara al módulo donde aplican vacunas contra el coronavirus desde el que pretendía hacer su reporte.

¿Qué ocurrió durante la trasmisión?

En el video se puede ver cómo el periodista trata de esquivar a los oficiales para ingresar al centro de vacunación. En el momento del incidente, Rodríguez explicó que ya había solicitado autorización para realizar su reporte en el lugar y se lo habían otorgado. Se lo hizo saber a los oficiales, pero no cedieron.

“Nosotros pedimos autorización, es increíble lo que nos están haciendo y vean, prácticamente me están… qué cosas ¿no?, me acaban de arrestar (…) Es un abuso porque me están deteniendo de la nada”, decía Rodríguez en plena transmisión en vivo.