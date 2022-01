El audiovisual muestra como la periodista recibe un fuerte impacto por la espalda debido a que el conductor del vehículo perdió el control, se desconoce si fue a causa de una falla del auto, ya que aparentemente el chofer se encontraba bajo su juicio. Afortunadamente, la reportera no recibió heridas de consideración.

Reportera recibe golpe automóvil. No cabe duda que el mundo de las redes sociales está lleno de mucha información, ahora mediante Instagram , para ser exactos a través de la cuenta oficial de ‘Despierta América’ es que se difundió un accidente que sufrió una reportera de televisión en Virginia. La chica recibió el impacto de un automóvil por la espalda mientras estaba realizando un reportaje en vivo.

Fue a través de YouTube que se encontró el video completo, “¡Oh, Dios mío! Me acaba de atropellar un coche, pero estoy bien. Me acaba de atropellar un coche, pero estoy bien, Tim”, expresó la reportera de la cadena WSAZ-TV, Tori Yorgey. Eso lo dijo ante el presentador del programa Tim Irr, justo después del impacto en el sitio donde se rompió una tubería de agua.

“Eso es televisión en vivo para ti. Todo está bien”, dijo la optimista periodista, quien aparentemente estaba reportando sola en la escena. Luego de eso recordó que no era la primera vez que le ocurría un incidente así, “De hecho, también me atropelló un automóvil en la universidad, así como así. Estoy tan contenta de estar bien”.

Luego de las críticas Tim Irr afirmó que no trató de bromear con la situación de Tori

“Al contrario. No pude ver lo que pasó. Solo audio. Entonces, no estaba realmente convencido de que ella estuviera bien”, expresó Irr en un tuit según informó el portal de La Opinión. “Aunque saltó y dijo que estaba bien, todavía estaba preocupado”, escribió. “Tratar de mantener la calma en este momento no fue fácil para todos los involucrados. Pero lo intentamos lo mejor que pudimos. En retrospectiva, agradezco que se hayan quedado con ella para asegurarse de que realmente estaba bien”, agregó el presentador.

Luego de eso mencionó que Tori Yorgey fue llevada a un hospital para que la revisaran.. “Momento aterrador para Tori. Ella es joven, pero es una profesional con seguridad”, escribió Tim. Yorgey también mencionó que su último día en la estación es este viernes. “Ni siquiera puedo comenzar a describir el privilegio y el placer que he tenido al llevar noticias a sus hogares durante los últimos tres años”, escribió en Facebook.