La mujer, nacida en Sonora en 1931, estaba completamente vacunada, aunque aún no se había puesto su tercera dosis de refuerzo, apunta la agencia de noticias. “Todo va a mejorar y la tendremos de regreso. ¡Hay Silvia Pinal para rato, de eso no tengan duda!”, señaló.

“El virus no le ha atacado ni inflamado ninguna de sus neumonías que tuvo en algún momento. Lo que nos entristece es no poder estar con ella y que pase la noche de Navidad sola”, dijo Luis Enrique, uno de sus hijos para un programa de televisión, de acuerdo con Agencia Reforma.

“Hay un pequeño vacío en mí”

“Esta Navidad no encuentro tantas palabras como me gustarían ya que hay un pequeño vacío en mí. Y aunque estoy tranquila de que todo está bien, la falta que ella me hace y que me hacen mis seres más queridos es primordial para alcanzar la felicidad absoluta en mí”, expresó Michelle en su Instagram.

La actriz mexicana saltó a la fama internacional con el director español Luis Buñuel, quien la incorporó en películas como “Viridiana” (1961), “El ángel exterminador” (1962) y “Simón del desierto” (1965), apunta Efe. La artista también ha destacado por su papel en la televisión, donde condujo el icónico programa “Mujer, casos de la vida real” por más de 20 años desde 1985.