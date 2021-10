Reportan ‘tiroteo’ en Southpoint Mall en Carolina del Norte

La Policía de Durham llegó a la escena por informes de “disparos”, pero en un mensaje de Twitter desmintió que esta hubiese sido la situación. “Los oficiales de policía de Durham están investigando un informe de disparos en Southpoint Mall. Una investigación preliminar reveló que no se realizaron disparos”, comienza diciendo el comunicado.

En el breve video de 4 segundos se puede ver a una mujer que ponía la basura en el cesto, gritar “GO” y correr cuando escucha los ‘disparos’. No era la única, decenas de ciudadanos corrían por la feria de comida del centro comercial tratando de ubicar un lugar seguro. VER VIDEO COMPLETO AQUÍ .

La policía local agregó que sí se registraron “algunas heridas leves”, pero no detalló ni cuántas personas se vieron afectadas, ni qué les había pasado. “Se les pide a todos que eviten el área mientras la policía continúa investigando”, concluyó el mensaje pidiendo la colaboración de los ciudadanos.

Testigos asustados

El video compartido en Twitter donde se ve a los ciudadanos huir aterrados del momento de los ‘disparos’ ha tenido algunas reacciones de quienes afirman que quizás no lo hayan sido, pues “suena un poco a metal hueco como el golpe de las sillas del patio de comidas”.

Otros internautas aseguran: “Estuvimos allí. Hubo disparos”, según apuntó The Sun. Conor McLure, residente de Chapel Hill, escribió: “Escuché un sonido fuerte, casi sonaba como un trueno o alguien moviendo muebles pesados. No pensé que sonaba como un disparo. No pensé en nada. Poco después, vi a toneladas de personas salir corriendo del edificio principal”.