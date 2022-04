Reportan tiroteo en el Hotel Broadway Inn en Biloxi, Mississippi

La versión estadounidense del periódico The Sun ha informado que la mañana de este miércoles se vivió un duro enfrentamiento entre cuatro personas. Se reportó que un total de cinco personas perdieron la vida por esta pelea que se dice comenzó por problemas de dinero. El primer disparador trató de cubrirse en una tienda de conveniencia.

Un medio de comunicación local ha dado más detalles de como ocurrió la disputa entre las personas y si todas las víctimas estaban involucradas en el delito. La persona responsable de iniciar los primeros disparos presuntamente huyó del lugar para no ser alcanzado por la ley y tener que pagar una sentencia.

De acuerdo a las autoridades, el primer incitador mató a esas tres personas e intentó huir del hotel para no ser reprendido. La ciudad de Biloxi, Misisipi, vivió una movida mañana al darse a conocer lo ocurrido. Los oficiales trataron de atrapar con vida al agresor, pero no salió como ellos esperaban, pues esta persona hizo algo inédito.

Siguiendo con la información de The U.S Sun , la hija del dueño del Hotel Broadway Inn, estuvo presente antes de que el peligro comenzara. La mujer, que se desconoce su edad y nombre, le dijo a la policía que escuchó como el primer sospecho discutía con tres personas por cuestiones monetarias.

Tiroteo Hotel Brodway Inn: Encuentran al sospechoso sin vida

Según The Sun, el sospecho, que no se ha dado a conocer su nombre, tarto de protegerse en una tienda conveniencia para no ser alcanzado por las autoridades y tener que pagar por el asesinato de las tres personas en el Hotel Broadway Inn. Los locales que se encontraban cerca, de igual forma, trataron de protegerse.

De acuerdo con la información del medio anteriormente citado la policía trató de calmar al Hola pistolero a lanzar gas lacrimógeno al establecimiento donde se había escondido. para mala fortuna de las autoridades cuando lograron entrar al lugar encontraron al sospechoso sin vida, ¿Se suicidó?