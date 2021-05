Reportan 2 muertos en colapso de gradas en sinagoga de Israel

Muertos y heridos tras el desplome de unas gradas

El portavoz también reveló que las dos personas que murieron en el lugar del incidente fueron un hombre de cerca de 50 años y un niño de 12 años. El equipo de rescate se mantuvo en el sitio atendiendo a los heridos y remitiendo al hospital a los más duramente lastimados.

Las imágenes de los video que corren por redes sociales son contundentes. La sinagoga esta llena con cientos de creyentes que cayeron como fichas cuando se desplomó el suelo. Pero no es primera vez que algo así ocurre, pues hace unas semanas 45 judíos ultraortodoxos murieron en medio de una estampida que se generó en un festival religioso al norte de Israel, recordó The Associated Press.