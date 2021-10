Reportan inesperada muerte de cantante a los 22 años

Hasta ahora, la causa de muerte de Lonebrain no ha sido confirmada, por lo que no queda claro cómo murió. A pesar de la falta de información, otros músicos y fanáticos han inundado las redes sociales con mensajes en homenaje a la cantante.

Desde el lunes por la noche, comenzó a correr la noticia de que Emani Johnson había fallecido. Varias publicaciones en redes sociales y el diario The Sun dicen que la joven artista estuvo involucrada en un accidente automovilístico.

Emani Johnson era conocida como Lonebrain, una estrella en ascenso en la industria musical, quien falleció de la noche a la mañana. La noticia aun no ha sido confirmada por sus familiares, pero ya sus amigos de la infancia, fanáticos y otros famosos han lamentado su muerte.

Dan a conocer escándalo sexual de Orlando Segura, ex conductor de Despierta América (VIDEO)

“Ni siquiera sé qué decir… Esto ni siquiera se siente real. Solía ​​pasar casi todos los días contigo. Me enseñaste tantas cosas. Eres mi inspiración para muchas cosas (cabello, uñas, estilo, etc.) mi hermana mayor. Te voy a extrañar mucho”, escribió en Instagram.

“Estoy desconsolado en este momento, lo último que pensé que oiría hoy es que te has ido. Nunca cuestiono una mierda, pero esto es una locura como por qué ella. No puedo creerlo. Descansa en paz #Imani @lonebrain “, escribió en Facebook el amigo de la cantante Sincere Show.

Bhad Bhabie no fue la única en lamentarlo. También el productor Jarred Jermaine escribió impresionado: “No puedo creer esto”; la cantante S3sni Molly agregó: “Descansa en el cielo, nena”; y el músico Chris Scholar comentó: “Qué triste. Descansa en el amor”.

“Descansa en el cielo nena”, “qué tristeza”, le escribieron. También sus amigos de la escuela secundaria enviaron su amor. “Una de mis próximas artistas favoritas falleció de un hit and run en Los Ángeles, mi corazón está tan roto”, comentó una seguidora dejando entrever la posible causa de su muerte.

No solo los mensajes de los famosos inundaron las redes sociales, también sus fanáticos lloraron su muerte y es que Lonebrain llegó a acumular unos 150,000 seguidores en Instagram. “Emani tenía solo 22 años, aún era joven y tenía toda la vida por delante. Su fallecimiento es realmente increíble”, escribieron.

¿Quién era Emani?

Su nombre completo era Emani Johnson, una joven nacida el 27 de diciembre de 1998 en Los Ángeles, California. Estaba despegando en su carrera como cantante y bailarina de R&B, según informó The Sun.

Lonebrain, como era conocida, ya había lanzado varios sencillos y en 2018, colaboró ​​con el rapero Trippie Redd en canciones para su álbum A Love Letter to You 3. Sin embargo, su gran momento llegó en 2020 cuando debutó con su propio disco The Color Red. Tenía apenas 22 años al momento de su muerte.