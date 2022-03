“Manhattan All Hands Box 1337, 141 W 110 ST.”, informó FDNY Alerts en su cuenta oficial. “Manhattan All Hands Box 1337, CENTRAL PARK, Bajo control”, anunció la cuenta minutos después. Las autoridades, anunciaron que se registró en total 10 incendios en el parque más famoso de Nueva York y el mundo entero.

Las áreas reportadas, continúan cerradas para que los investigadores investiguen si los ‘pequeños’ incendios están relacionados entre sí. Autoridades de Nueva York, también destacaron que la investigación se está enfocando en que si fueron provocados o no; por el momento, las imágenes del desastre se han difundido en redes sociales.

“Vamos a adoptar el enfoque de que fueron establecidos intencionalmente”, dijo a The Post el portavoz del FDNY, Jim Long. En la investigación, tomaron en cuenta el video que se está difundiendo en redes sociales donde se observa las grandes fumarolas de humo que salen de los focos que se esparcen por el lugar de los hechos. Archivado como: Reportan incendios Central Park

Para New York Post, el portavoz del Departamento de Bomberos de Nueva York, Jim Long, informó que el enfoque de la investigación se está tomando como incendios intencionales. Esto, fue el resultado de la investigación preliminar que se detalló en las primeras horas después de que cesara el fuego en los 10 puntos de Central Park.

El Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York, informó que se encontraban mitigando el fuego que se produjo en distintas partes de Central Park y que, hasta el momento no se habían reportado heridos. Las autoridades, mencionaron que probablemente el fuego fue provocado, pero que ya había sido controlado en su mayoría.

¿Fue por la basura?

Columnas de humo blanco de múltiples incendios de matorrales y basura se elevaron en espiral desde el extremo norte del Central Park de Manhattan el martes, y las autoridades dijeron que los jefes de bomberos investigarían para determinar la causa, informó The Associated Press. Por el momento, el Departamento de Policía de Nueva York informó que hay un posible sospechoso.

Además, señalaron que el Departamento de Bomberos dio a conocer sobre la llamada de los incendios en el área cerca de la calle 110 y que llegaron alrededor de la 1:30 p. m., y que todos los focos de fuego habían sido extinguidos. No hubo heridos, destacó The Associated Press. Las autoridades, continúan con la investigación de los hechos.