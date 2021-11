Reportan fuerte presencia policial tras dos tiroteos que se registraron en la Universidad de Chicago apenas con horas de diferencia

En uno de los ataques, un joven recién graduado perdió la vida, informaron las autoridades

La víctima fue llevada de inmediato al hospital de la Universidad de Chicago, en donde fue declarado muerto

Este miércoles, iHeart informó que han aumentando la cantidad de patrullas y oficiales cerca del campus de Hyde Park de la Universidad de Chicago, luego de que este martes se registraran dos tiroteos, en uno de los cuales fue asesinado un recién graduado de 24 años.

Reportan fuerte presencia policial tras tiroteos en la Universidad de Chicago

El Departamento de Policía de Chicago informó que el martes poco antes de las 2 de la tarde, mientras el joven de 24 años caminada por la cuadra 900 de East 54th Place, un automóvil color oscuro se detuvo junto a él. Del auto bajó un hombre armado que le exigió sus pertenencias.

No queda claro si la víctima se disponía a entregarlas o no, pero el atacante le disparó directo al pecho y volvió al vehículo para huir hacia el oeste, explicaron las autoridades. El joven herido, que aun no ha sido identificado, fue llevado de inmediato al hospital de la Universidad de Chicago, en donde falleció.