El Centro de Coordinación de Rescate Marítimo de Hong Kong dijo que el petrolero estaba a 300 kilómetros (186 millas) al este de Hong Kong cuando se incendió como resultado de una explosión, informó The Associated Press. Por el momento, las autoridades se encuentran monitoreando el lugar del estallido que causó un saldo mortal.

Los primeros reportes indican que siete personas resultaron heridas tras la explosión, al igual, señalaron que una de ellas perdió la vida en el lugar debido a las heridas que recibió en el incidente. Por el momento, las investigaciones siguen en desarrollo y no se ha indicado la causa que provocó la explosión en el buque petrolero.

En las últimas actualizaciones, señalaron que tres tripulantes indonesios resultaron gravemente heridos, dos personas originarias de China también se vieron afectadas y un tripulante de Myanmar resultó con heridas leves tras la explosión. No se conoce de dónde es originaria la persona que falleció a bordo del buque petrolero, informó TakeToNews. Archivado como: Reportan explosión Hong Kong

¿Se conoce la causa de la explosión?

Por el momento, las autoridades de Hong Kong informaron que aún no se ha determinado la causa de la explosión. Medios locales, aseguraron que debido a la mala visibilidad, aún no está claro si se ha producido una fuga de aceite. La investigación sigue en desarrollo y las autoridades no han dado más detalles sobre lo que originó el estallido.

Los últimos detalles aseguran que el gobierno envió dos helicópteros de rescate luego de recibir un informe de la explosión, que ocurrió a las 4:00 p. m., del sábado a bordo de la embarcación “Chuang Yi”, registrada en Panamá, ubicada a unos 300 kilómetros al este de las aguas de la ciudad, informó South China Morning Post.