Reportan desaparición de la actriz de Family Reunion Jaida Benjamin

“Jaida ha interpretado a mi hija y he trabajado con ella varias veces… ¡amigos y familiares de California, por favor compartan!”, escribió para pedir ayuda de la gente. La estrella de The Walking Dead también detalló sobre Jaida: “Nota: ella es bipolar + esquizofrénica”.

Joven actriz en ascenso

En el caso de Jaida Benjamin, se trata de una joven actriz, nacida en la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte. Durante su carrera ante las cámaras ha aparecido en Devilreaux, Christmas with My Ex y The Step Daddy, además de su papel como Kelly en la serie de Netflix Family Reunion.

Family Reunion es un sitcom estadounidense que se estrenó por streaming en Netflix el 10 de julio de 2019. La serie tuvo buena acogida así que la plataforma renovó para tres temporadas. En octubre de 2021, la serie fue renovada para su tercera y última temporada.