Repechaje Liga MX, ya están listos los cruces, Cruz Azul complicado

El camino ahora no será fácil, y es que el formato del fútbol azteca se presta para que muchas cosas puedan cambiar de un día para otro, donde un clasificado en repechaje es peligroso. América, por ejemplo, terminó como líder absoluto del Apertura, pero esto -lamentablemente para sus hinchas- no es seguro de nada.

¿CUÁNDO INICIA LA REPESCA DEL FUTBOL MEXICANO?

De acuerdo a lo establecido en el formato del torneo, se tiene previsto que luego de las diecisiete jornadas de la temporada regular, el repechaje entre los equipos que terminen del quinto al decimosegundo lugar empiece el 20 de noviembre y acabe el 21 del mismo mes.

Cruces confirmados para el repechaje

Santos Laguna (5º) vs. Atlético de San Luis (12º).

Toluca (6º) vs. Pumas UNAM (11º).

Puebla (7º) vs. Chivas de Guadalajara (10º).

Cruz Azul (8º) vs. Monterrey (9º).