Dos reos hispanos aprovecharon la festividad del 4 de Julio para escapar de prisión en Texas

Ambos hispanos estaban cumpliendo una condena por cargos relacionados con drogas

La prisión federal en la que se encontraban los reclusos era de mínima seguridad

Al estilo del Chapo Guzmán, un par de reos hispanos que cumplían una condena por cargos relacionados con drogas aprovecharon la festividad del 4 de julio para escapar de una prisión federal en Texas, sin que los guardias de seguridad se dieran cuenta, informó FOX News.

Según la Oficina Federal de Prisiones, los reclusos identificados como Arturo Campos-Zamora y Christopher Salazar no fueron encontrados luego de una inspección en un campamento satélite adyacente a FCI Three Rivers en Three Rivers, Texas, justo antes de las 2:30 de la madrugada.

Reos hispanos escapan de prisión el 4 de julio

Campos-Zamora, de 57 años de edad, fue es descrito como un “hombre blanco” con cabello negro, ojos marrones, de 5’7 ” de altura y un peso aproximado de 152 libras. Por su parte, Salazar, de 27 años de edad, también hispano, fue descrito como un “hombre blanco” con cabello castaño, ojos marrones, poco menos de 6 pies de altura, con un peso de aproximadamente 260 libras.

Los dos reos hispanos habían sido sentenciados en el Distrito Oeste de Texas y cumplían condena por conspiración con intención de distribuir metanfetamina. Campos-Zamora tenía una condena de dos años y medio mientras que la de Salazar era de dos años, informó el medio reseñado.