Andrea Legarreta se ausenta del programa

La sustituye Michelle Vieth

¿Sí la engañaron? Andrea Legarreta se ausenta del programa Hoy: Vaya sorpresa que muchos espectadores se llevaron después de que durante el programa de Televisa, Hoy, no apareciera la conductora Andrea Legarreta y en su lugar estuviera la actriz Michelle Vieth, ¿Qué habrá pasado con la esposa de Erick Rubín? La guapa presentadora, Andrea Legarreta es sin duda una de las conductoras principales más longevas en el programa Hoy, y es que desde su primera emisión en el año de 1998, la carismática presentadora ya formaba parte de las conductoras principales del proyecto, siendo solamente en el año del 2000 al 2002 en donde la también actriz no participaría. Andrea Legarreta se ausenta del programa Hoy Con esto de por medio, fue bastante sorpresivo para todos cuando este viernes 13 de agosto la conductora mexicana, Andrea Legarreta no apareciera en el programa matutino de Televisa Hoy, y en su lugar fuera remplazado por la actriz originaria de Estados Unidos, Michelle Vieth, quien regresaba a la empresa tras años de ausencia. Fue al inicio del programa en donde los espectadores no pasaron desapercibida la ausencia de Andrea Legarreta, en donde muchos se preguntaron qué había pasado con ella, sin embargo nadie daba razón, ni siquiera la conductora, ya que en redes sociales ella no comentó nada al respecto.

Andrea Legarreta se ausenta del programa y le dan la bienvenida a Michelle Vieth Al inicio de este programa, los conductores le daban la bienvenida a los espectadores, sin embargo, fue la conductora tapatía, Galilea Montijo, quien sin dar alguna explicación de la ausencia de Andrea Legarreta a Hoy, le dio la bienvenida a Michelle Vieth con unas breves palabras. Ante esto, la protagonista de telenovelas como La madrastra, Mi pequeña traviesa, Amigas y rivales, entre otros más, contestó lo feliz de estar de regreso al programa, aunque solo como conductora invitada. La rubia regresó a la televisora hace más de un año, después de que estuviera trabajando en varios proyectos para Tv Azteca.

Andrea Legarreta se ausenta del programa: No es la primera vez que Michelle Vieth esta en el programa de Hoy A pesar de que Michelle Vieth ya había sido anunciada con anterioridad como conductora invitada del programa, los espectadores jamás imaginaron que Andrea Legarreta no iba a asistir, creyendo en un inicio que la mexicana se reincorporaría con el pasar del programa, sin embargo esto no fue así. De acuerdo con el portal El Heraldo de México, esta no sería la primera vez en las guapa actriz de 42 años participaría en el programa, ya que en la primera temporada de Las estrellas bailan en hoy, ella estuvo presente, pero durante su participación, la actriz lloró por las criticas que recibió, provocando que incluso vomitara frente a todos.

No fue la única ausente: Andrea Legarreta se ausenta del programa Hoy Al finalizar la participación de la guapa actriz, siendo despedida por su compañeros, el lugar de Andrea Legarreta fue sustituido ahora en la sección Los chiquillos de hoy por la ex vocalista de Playa Limbo, Sargento León, en donde una vez más no se dijo las razones por las que la esposa de Erik Rubín no había asistido al programa de este día. Por otro lado, cabe destacar que no solo Andrea Legarreta faltó, ya que su compañero Raúl el Negro Araiza estuvo ausente por la participación en la telenovela La desalmada, sin embargo con Legarreta no se ha dicho en donde está ni porqué no asistió el día de hoy al programa. PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ

Andrea Legarreta rompe el silencio tras rumores de infidelidad de Erik Rubín Después de que el Instagram de Chica Picosa 2 diera a conocer unas fotografías en donde se podía ver a Erik Rubín bailando con una joven influencer, los rumores de infidelidad del cantante a Andrea Legarreta no se hicieron esperar. Sin embargo fue la propia conductora del programa Hoy, quien dio la cara y rompió el silencio sobre la supuesta infidelidad de su esposo. Legarreta ofreció una entrevistas a varios medios que la abordaron a su salida de las instalaciones de Televiso, como el reportero Eden Dorantes, quien subió la charla a su canal de Youtube.

Da la cara La mexicana aclaró que no existe ninguna infidelidad y que la relación con su marido sigo siendo de respeto y amor: "Yo no considero una falta de respeto que mi esposo tenga una vida a parte de nuestra vida, me refiero a salir con sus amigos, compartir con amigos y amigas, a mí no parece nada malo porque yo también salgo con mis amigos". "Este fin de semana él estuvo ahí con un grupo de amigos en donde esta chica que es la pareja de uno de los amigos de Erik y de nosotros, si te das cuenta, él voltea y sabe que ahí está la cámara porque al final está en un sitio público, y está bailando, y no está haciendo nada, no besándose, ni tocándola, entonces la falta de respeto creo que es para la manera en que lo quieren manipular y manejar esta información, esa es una falta de respeto, hacia él, hacia mí", comentó.

"Esto es una estupidez" La conductora del matutino Hoy aseguró que como toda pareja ha pasado por duros momentos, sin embargo, esas fotos no eran el caso, ya que las imágenes no demostraban nada malo. "Él y yo sabemos lo que nosotros vivimos. Sabemos también que hemos tenido momentos duros, etapas complicadas pero no esto". "Esto es una estupidez, querer encontrar algo negativo donde no lo hay. Perdón, pero quienes piensen que el matrimonio significa eso, significa encerrarte como una jaula y no tener una vida individual, pues los respeto mucho pero para mi no es eso", detallo Legarreta.

Respetan su espacio Para Andrea Legarreta respetar la individualidad ha sido la clave para llevar un matrimonio de más de 20 años y que ha dado como fruto a dos hijas, Mía y Nina, aseguró que no porque cada uno tenga su espacio significa que hay problemas en su relación. "Para mí, él tiene su trabajo, sale de gira, sale con los de los noventas, que hay muchos chavos y chavas, se quedan en hoteles, nosotros en la gira también y no necesariamente por eso estamos pintándonos el cuerno y traicionándonos, haciendo cosas que puedan dañar nuestra historia que sí es real, que no es un matrimonio abierto, sino un matrimonio de dos personas que desde el día uno se aman y estamos juntos porque nos amamos".

No aguataría un mal matrimonio Legarreta dijo que si ella no estuviera cómoda en su matrimonio, no tendría ningún problema en ponerle punto final, y aseguró que lo mismo haría su esposo, el músico y cantante Erik Rubín: "Soy una mujer independiente que podría decir 'no quiero seguir aquí, puedo estar sola y ser independiente', igual él". Según a palabras de Andrea, los chismes que se han creado alrededor de su matrimonio ya rebasaron los límites: "Sí creo que ya se están pasando. La gente de las redes cada vez es más cruel, que señalan y agreden más, no todos, tengo que aclarar, ni tampoco todos los medios y porque hay gente que ha sido muy respetuosa con nosotros".