Del norte de México para el mundo, llega ¡Remmy Valenzuela!

¿Quién es el llamado Príncipe del Acordéon?

Todo lo que debes de saber acerca de este famoso cantante

Remigio Alejandro Valenzuela Buelna, mejor conocido como Remmy Valenzuela, nació el 1 de octubre de 1990 en Guasave, Sinaloa.

Aunque hoy en día se le conoce como el Príncipe del Acordeón, la realidad es que este no fue el primer instrumento que Remmy Valenzuela tocó, y aunque la música siempre fue una constante en su vida, fue con la batería que hizo su entrada a la escena musical.

Fue a los 13 años cuando participó como baterista con su primera banda, llamada Los Estudents; fue tanto el sentimiento que le generó haberse ganado un puesto en este grupo, que el cantante todavía conserva una copia del primer cheque que cobró por su primera presentación con ellos.

Quizá este fue el primer paso para lo que sería una fructífera y exitosa carrera dentro de la música mexicana, pero antes tuvo que aprender a ganarse la vida por medio de sus talentos musicales, y es por eso que desde temprana edad empezó a trabajar como maestro de música, dando clases de batería.

Es considerado un virtuoso del acordeón, pues aunque no es su instrumento favorito, aprendió a tocarlo con tanta facilidad que los asistentes a sus presentaciones quedaban asombrados con su gran talento y comenzaron a llamarlo el Príncipe del Acordeón.

Sin embargo, el talento de Remmy va más allá de tocar dos instrumentos, ya que también es conocido por tocar la guitarra, el piano, el bajo eléctrico y la tarola, y no solo eso: él mismo compone las letras y melodías de la mayoría de sus canciones. No cabe duda que este joven cantante es todo un estuche de monerías, y no se va con rodeos en su intento por colocarse en lo más alto de la escena musical regional.

Su primer producción musical fue publicada en 2010, y se tituló “Con tololoche”; desde entonces, han sido en total 7 los álbumes que han salido a la luz. En 2013 firmó su primer contrato con el sello discográfico Fonovisa, gracias a que un ejecutivo de dicha empresa vio uno de sus videos en Youtube y pensó que sería una gran adición para el sello musical.