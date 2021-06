“Es una niña muy fuerte, pues todo lo que sufrió, la miré tranquila, a lo mejor lo hizo por no verme sufrir porque yo estaba con ella en cada declaración yo la tenía que escuchar y me partía el alma y ella nada más volteaba y me miraba y no la miraba llorar” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ).

Temen por represalias

En esta misma entrevista, la madre de la joven supuestamente agredida por Remmy Valenzuela, dijo que teme por represalias por parte del cantante por el hecho de dar entrevistas y mostrar su apoyo a su hija en el proceso legal que interpuso.

“A mi casa no puedo llegar, me da miedo, me da miedo no sé, me da miedo estar ahí por todo esto que está pasando. Tengo los niños sin ver, sin embargo, tengo que trabajar porque tengo que alimentarlos como siempre y ahora si tengo miedo”, expresó Katy Audeves.