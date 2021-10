Lo iban a matar Pero esto no sería todo, ya que dicen que Remmy Valenzuela amenazó al representante de El Coyote de que si el cantante no volvía para seguir amenizando el festejo, lo iba a matar a él. Hasta el momento, ninguna de las dos partes involucradas han dado su versión al respecto. Según reportó la cuenta de Instagram de Chamonic, el cantante y acordeonista mexicano le habría disparado 50 veces al representante de José Ángel Ledezma, por lo que las reacciones de los internautas no tardaron en hacerse presentes.

“Hasta que encuentre la horma de su zapato” En esta misma cuenta, Chamonic compartió el siguiente testimonio: “Yo a él (Remmy Valenzuela) lo encontré en el mismo hotel que me hospedé en Guadalajara hace unos días atrás, lo vi cara a cara y él dijo que yo solo hablaba mal de él y realmente solo compartí lo que es, me veía con un coraje que neta me dio miedo, jajaja, pero gracias a Dios no pasó nada”. “¿Qué se cree este naco, ya piensa que puede hacer lo que quiera? La gente debería no apoyar sus eventos, esto no es aceptable”, “Hasta que encuentre la horma de su zapato y entonces sí”, “Este Remmy es un delincuente”, “Y así la gente sigue asistiendo a sus presentaciones”.

Piensan que Remmy Valenzuela “no tiene remedio” Cuando se dio a conocer que el cantante y acordeonista mexicano habría agredido a su primo y a la novia de éste, el linchamiento en redes sociales no se hizo esperar, y aunque Remmy desmentiría esta historia, fue muy evidente su ‘desaparición’. “Qué lamentable, con ese talento que tiene, creo que ya sabemos cómo terminará esto porque ya no creo que Remmy tenga remedio”, “Ese wey está bien mal”, “Se ha de estar drogando mucho”, “Aparte es súper prepotente con sus fans”, “Eso pasa por no hacer justicia a lo que él ha hecho”, se puede leer en más comentarios.

“Debería estar pudriéndose en la cárcel” Tal como se mencionó líneas arriba, hasta el momento ni Remmy Valenzuela ni El Coyote se han pronunciado sobre este supuesto incidente, pero eso no impidió que los usuarios se le fueran con todo al intérprete de Loco enamorado y Mi princesa. “No entiendo como es que sigue libre. Debería estar pudriéndose en la cárcel”, “Este hombre cada día se hunde más, en la presentación que tuvo en El trompo en Tijuana estuvo vacío, no llenó”, “De plano ese tipo está mal, por algo la familia quitó mejor la demanda”, “Yo digo que alguien lo protege” (Archivado como: Aseguran que Remmy Valenzuela le disparó al representante de El Coyote).

“Los extrañé un ching…”: Remmy Valenzuela En su publicación más reciente en redes sociales, el pasado 19 de septiembre, Remmy Valenzuela compartió un video de su regreso a los escenarios, donde parece que los escándalos no tienen cabida: “Agua Prieta, qué noche tan increíble nos hicieron pasar”. “Agradecido de todo corazón por todos y cada uno de los que hicieron que esta noche de anoche fuera como un sueño, poder estar ahí y poderlos escuchar corear cada canción, cada éxito, me los traigo en el alma y todo ese cariño que me brindan. Los extrañé un ching…” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

“Dios sabe todo lo que siento por dentro”: Remmy Valenzuela Y en lo que sería su regreso a redes sociales después de supuestamenta agredir a su primo y a la novia de éste, Remmy Valenzuela abrió su corazón y así se expresó: “con todo ese amor que me brindan, no encuentro una palabra más valiosa que simplemente gracias”. “Amo mi público, amo la música, amo cada noche que me han regalado y todas las que faltan, le doy gracias a Dios por regalarme esas noches mágicas donde se te reinicia la vida, donde solo Dios sabe todo lo que siento por dentro y que sin su ayuda no pudiera suceder nada de esto”.

Da la cara tras denuncia familiar Remmy Valenzuela habló por primera vez de la denuncia en su contra que su primo, Carlos Armando, y la novia de éste hicieron. Hace algunas semanas, los familiares del cantante lo acusaron, tanto frente a las autoridades como en redes sociales, de haberles provocado severas lesiones tras una golpiza que les propinó. “Es un asunto familiar y yo siento que a mi familia siempre la he tenido oculta o siempre la he tenido a un margen. Han pasado cosas, pero no lo que la gente dice, bueno lo que los medios dicen, no lo que se especula, pero sí pido ahí un poquito de respeto al público por favor, que son cosas familiares”, dijo en entrevista al programa Despierta América.

“Vamos dándole calma a la cosa” El intérprete negó haber sido prófugo de la justicia y compartió porqué guardó silencio ante las acusaciones: “Yo me esperé tanto tiempo por mi tranquilidad, por la tranquilidad de mi familia, por la tranquilidad de mi gente, o sea, vamos dándole calma a la cosa, a todo el rollo, y entonces aquí estamos”. “Es la primera vez que se me sale el control de algo familiar, se especulan cosas, no todo es verdad, hay cosas que yo tengo mis dudas también de las cosas que han pasado o de las que han dicho, pero bueno, no fue por ocultarme, sino por dar tranquilidad…”, agregó Remmy Valenzuela.