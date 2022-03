Remmy Valenzuela vuelve a estar en boca de todos

El cantante mexicano queda en vergüenza luego de que una asistente a su concierto le negara un beso

La actriz y ex reina de belleza Alicia Machado sale en defensa de la joven: “Tampoco es Ricky Martin” A mediados del año pasado, el cantante mexicano Remmy Valenzuela estuvo envuelto en un tremendo escándalo luego de que fuera acusado por golpear a su primo y a la novia de este, y ahora, su nombre vuelve a estar en boca de todos luego de que una asistente a su concierto le negara un beso. En un video de apenas unos cuantos segundos, que se hizo viral en TikTok y que se encargaron de retomar varias páginas, entre ellas la del programa Despierta América de Univisión, se puede ver al intérprete de temas como Loco enamorado y Cada día más pasar por un bochornoso momento por el que fue duramente criticado Hasta Alicia Machado reaccionó al desaire que le hicieron a Remmy Valenzuela “Será muy famoso, pero le negaron beso a Remmy Valenzuela”, se puede leer en este video tomado en la presentación que tuvo el cantante en Tepic, Nayarit, en México. En primer lugar, se ve a Remigio Alejandro (su nombre verdadero) cantarle a la joven, justo en el momento en que deja de hacerlo para decirle algunas palabras. Tal parece que el artista le estaba pidiendo a la joven que accediera a recibir un beso de su parte, por lo que ella puso una de sus mejillas, pero lo que tomó por sorpresa a muchos es que él intentó dárselo en la boca, por lo que de inmediato ella se quitó y Remmy decidió alejarse. Se observa también la mano de otra persona diciéndole adiós.

Critican duramente a Remmy Valenzuela por acosar a la joven Una de las primeras personas en reaccionar fue la actriz y ex reina de belleza Alicia Machado, quien apoyó a la joven por haberse negado a darle un beso a Remmy Valenzuela: “Tampoco es Ricky Martin, fabulosa”, mientras que alguien más dijo: “Por famoso cree que todo el mundo le acepta su beso, me parece genial el acto de la chica”. “Bien por ella, se pasan de la raya!!!”, “Bravo, hizo bien la chica”, “Bien por ella, se dio su lugar”, “Es que no todas buscamos un beso de un artista”, “Eso es una falta de respeto, usted querer venir a besar a una persona que no conoce sin saber si tiene pareja, que uno le guste un cantante no significa que me guste como hombre”, se puede leer en más comentarios.

“Cuando alguien dice no es no” Cabe resaltar que nadie se puso del lado del cantante Remmy Valenzuela, quien prácticamente quiso obligar a la joven a que accediera a recibir un beso de su parte sin su consentimiento: “Cuando alguien dice no es no y se respeta. Abusivo y aún se enoja porque no pudo besarla a la fuerza”, “¿Y ese por qué es que es famoso? Primera vez en mi vida que escucho hablar de este tipo”. “Creen que todas son iguales”, “Aplausos para la señorita”, ” ¿Y eso no es acoso sexual? Pero mas lindo es decir rechazo”, “Lo que más me gusta es la manita de al lado “, “Piensan que por ser cantantes las mujeres se deshacen por ellos”, “Bien por ella… los ‘famosos’ creen que pueden hacer lo que quieran con la gente y hay todavía quienes se valoran” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Remmy Valenzuela, ¿amenazó al representante del ‘Coyote’? Remmy Valenzuela estuvo envuelto en un escándalo el año pasado, pues según el programa Suelta la Sopa, el cantante contrató a su colega José Ángel Ledezma “El Coyote” para cantar en su fiesta de cumpleaños y no le pagó. El 1 de octubre, el originario de Guasave, Sinaloa, hizo una pachanga por su onomástico número 31, sin embargo, las cosas se salieron de control cuando “El Coyote” exigió su pago, pero se fue con las manos vacías y muy molesto por el altercado. Fue el representante de Ledezma quien se quedó en la fiesta para ver si podía resolver algo, aunque dicen que Remmy amenazó al empresario tras amarrarlo a una silla y disparar al piso para amedrentarlo, lo que quería es que su colega regresara a seguir amenizando el festejo. Según los conductores del programa de espectáculos, Valenzuela incluso dijo que si “El Coyote” no volvía lo iba a matar.

Dio la cara tras denuncia familiar Remmy Valenzuela habló por primera vez de la denuncia en su contra que su primo, Carlos Armando, y la novia de éste hicieron. Hace algunas semanas, los familiares del cantante lo acusaron, tanto frente a las autoridades como en redes sociales, de haberles provocado severas lesiones tras una golpiza que les propinó. “Es un asunto familiar y yo siento que a mi familia siempre la he tenido oculta o siempre la he tenido a un margen. Han pasado cosas, pero no lo que la gente dice, bueno, lo que los medios dicen, no lo que se especula, pero sí pido ahí un poquito de respeto al público por favor, que son cosas familiares”, dijo en entrevista al programa Despierta América.

“Es la primera vez que se me sale el control de algo familiar”: Remmy Valenzuela El intérprete negó haber sido prófugo de la justicia y compartió porqué guardó silencio ante las acusaciones: “Yo me esperé tanto tiempo por mi tranquilidad, por la tranquilidad de mi familia, por la tranquilidad de mi gente, o sea, vamos dándole calma a la cosa, a todo el rollo, y entonces aquí estamos”. “Es la primera vez que se me sale el control de algo familiar, se especulan cosas, no todo es verdad, hay cosas que yo tengo mis dudas también de las cosas que han pasado o de las que han dicho, pero bueno, no fue por ocultarme, sino por dar tranquilidad…”, agregó Remmy Valenzuela.

El cantante libera cargos tras pagar 5 mil dólares Remmy Valenzuela abrió la cartera para zafarse de una cuestión legal por andar de broncudo. Carlos Armando “N” y Katy Aracely “N” otorgaron el perdón a su agresor después de recibir 5 mil dólares, además de que se llegó a un acuerdo de confidencialidad. En el programa de El Gordo y la Flaca se dio a conocer que el cantante se libró de los cargos presentados por agredir brutalmente a su primo y a la novia de éste tras acordar una compensación económica de 99 mil 747 pesos. De acuerdo a información del Gordo y la Flaca, el intérprete nunca fue citado a declarar ante las autoridades de Sinaloa, además de que el delito que se le inculpaba, que era intento de feminicidio y lesiones dolosas, se cambió por violencia intrafamiliar y lesiones, pues la abogada de las víctimas llegó a un acuerdo con el abogado del cantante (Con información de Agencia Reforma).