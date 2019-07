Página

Resaca, la consecuencia después de un día de fiesta

Cómo hacer para no sufrir tanto al día siguiente

Remedios caseros para aliviar la resaca

Los fines de semana son los días en los que la mayoría de las personas tienen la oportunidad de salirse de la rutina y disfrutar al máximo y sin preocupaciones la vida nocturna de su ciudad, hoy hablaremos de la resaca y te daremos remedios caseros para aliviarla.

Evidentemente, la vida nocturna conlleva ciertos hábitos que con el paso del tiempo empiezan a resultar un tanto nocivos para nuestro organismo, y es que nadie puede negar que después de una noche de copas el cuerpo suele resentir los efectos de la falta de sueño y del alcohol en la sangre, lo que inevitablemente nos lleva a sentir una de las peores sensaciones: la ya famosa “resaca”.

Al día siguiente después de haber bebido, la mayoría de las personas jura que jamás volverá a hacerlo, solo para ver rotas sus promesas el fin de semana siguiente.

Esto ha hecho que aquellos que han sido afectados por la resaca busquen maneras de aliviar los molestos síntomas que ésta produce, llegando a la conclusión de que sí existen formas para hacer del proceso de recuperación después de una noche de fiesta sea menos molesto.

Además, existe una serie de recomendaciones generales que sin duda serán útiles para prevenir y curar la resaca ¡descubre cuáles son!

Descanso

Cuando decidimos salir de fiesta, lo más normal es que al día siguiente no tengamos pendientes o compromisos, por lo que la recomendación de pasar un día tranquilo y de descanso es ideal para aquellos que se vieron afectados por esas copitas de más la noche anterior.

Procura guardar reposo y dormir lo suficiente para recuperar esas horas de sueño perdidas, ya que tu cuerpo se verá beneficiado de unas horas más de descanso.

Hidrátate

Tu cuerpo está resentido, y lo más probable es que se encuentre en un estado de deshidratación leve después de haber consumido bebidas alcohólicas, por lo que será necesario que te hidrates bebiendo suficiente agua o bebidas isotónicas; después de todo, sentirás como si hubieras corrido un maratón del que sientes no podrás recuperarte, pero verás cómo después de recuperar líquidos empiezas a sentirte mejor ¡no te desesperes!

¿Cómo prevenirla?

Si no quieres llegar a sentir resaca, te recomendamos consumir alimentos altos en grasas mientras bebes, ya que esto hará que el alcohol tarde un tiempo más en ser absorbido por el organismo y, por lo tanto, ayudará a que tu resaca no sea tan molesta como en otros casos donde las personas no consumen alimentos al momento de beber.