Hay algunos casos en los que es mejor evitar a toda costa los rellenos dérmicos, al menos temporalmente; como se ha visto, las personas embarazadas deben esperar hasta parir, mientras que aquellas que están lactando podrán inyectarse (aunque no todos los médicos lo recomiendan.) En casos donde exista una infección latente como la sinusitis o una gripe, es necesario esperar hasta que los síntomas desaparezcan y el médico dé autorización; de lo contrario, se correría el riesgo de propagar la infección y poner así en riesgo la salud del paciente.

¿Puedo inyectarme estando embarazada?

Se han realizado algunos estudios para comprobar que no los rellenos dérmicos no afectan a las mujeres embarazadas, y aunque no se ha hallado evidencia científica de que el ácido hialurónico afecte a los bebés, los especialistas recomiendan evitarlos. La buena noticia es que su uso sí está aprobado en mujeres que se encuentran amamantando, así que quizá quieras esperar a tener a tu bebé para comenzar tu tratamiento.

¿Qué tan recomendables son?

Si los pacientes desean lucir más jóvenes y dar una apariencia más estética a su rostro sin necesidad de someterse a una intervención quirúrgica, entonces los rellenos dérmicos quizá sean su mejor opción. Esto se debe a que se trata de una solución temporal que puede ser modificada en caso de que el paciente no quedara conforme con los resultados; por lo general, se recomienda este tratamiento a las personas que no hayan recurrido a otro tipo de intervención o tratamiento.