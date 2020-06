Filtran identidad del relevo de Héctor Sandarti en Un Nuevo Día

Al parecer es un viejo conocido del público mexicano

Además destapa supuestos delitos del reemplazo del guatemalteco

Destapan al relevo del conductor Héctor Sandarti para el programa Un Nuevo Día, dicen que será un periodista mexicano muy conocido que salió de Televisa, de acuerdo al canal de noticias de espectáculo, Karol Tamiko.

Fue a través de su canal de de Youtube que la comunicadora dejó en claro que la salida del conductor del mañanero de Telemundo es definitiva, aunque muchos de sus fans aun guardan una esperanza de que regrese al programa.

“Héctor Sandarti no regresará a Un Nuevo Día, las esperanzas se han perdido y a pesar que en las redes sociales del programa no hay día que pase que no se lea el enojo, la molestia, el cólera, el bochinche, el berriche, como usted le quiera decir de los televidentes que piden que regrese, uno de los comentarios recurrentes que se lee una y otra vez es que hubiesen preferido que sacaran a Chiquibaby”.

Y agregó: “Déjame decirte a ti que me estás escuchando que a la televisora le vale un pepino lo que tú estés pidiendo, no le importa la pérdida de raiting, no le importa que te vayas a Despierta América de Univisión, ¿Sabes porqué? Y aquí te estoy hablando claro y pelado, porque están seguros y confiados que regresarás aunque no esté Sandarti”.

Entonces dijo el motivo de porqué hay confianza en los ejecutivos: “Todo parece indicar que Telemundo ya tiene candidatos en la mira, ya tiene remplazo, ya está negociando con cierta gente para que tomen ese lugar y los nombres que suenan, el primero ya se los había comentado en un video pasado, se decía que el exnovio de Paulina Rubio, Gerardo Bazua, sonaba…”

Luego agregó otros nombres que se barajan para el relevo de Héctor Sandarti: “Me dijeron que serían periodistas los que ocuparían el espacio, y todo parece indicar que así será. Ahora el nombre que suena y que ya me lo cantaron también porque fui a peguntar, ¿Te suena el nombre Carlos Loret de Mola?”.

“La nueva dirección encabezada por la periodista y ejecutiva Patsy Loris busca enfocar el mañanero en un programa más serio y noticioso, tal como lo quiso hacer con Despierta América que muy poco le duró, porque como lo han visto últimamente está regresando a lo que era antes, le han incluido comedia, chisterío, con doña Meche, todo el boichinche ha regresado”, dijo la comunicadora.

Además lanzó sus dudas de que pueda funcionar ese formato, sin embargo, dice que a decir de las redes sociales no será así.

Ante esto la presentadora de noticias por Youtube dijo: “Pero ahora miremos como sería Carlos Loret de Mola en el programa, que según me cuentan fue sacado por Televisa, aunque él diga que salió por voluntad propia, lo que suena fuerte es que fue sacado luego de 18 años con la empresa por cuestiones políticas”.

También comenta que a la fecha el periodista continúa con su programa en W Radio “y los rumores hablan que no solo podría unirse a Un Nuevo Día, sino que también sería uno de los periodistas claves en la cobertura en las próximas semanas de las elecciones presidenciales aquí en Estados Unidos”.