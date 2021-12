Rompe el silencio sobre los señalamientos de la periodista Anabel Hernández.

Asegura que todo lo escrito son grandes calumnias a su persona.

El narco en la farándula. Relación narco Sergio Mayer. Muchos personajes famosos se han visto involucrados en el polémico libro ‘Emma y las otras señoras del narco‘, dónde se les señala que han mantenido algún tipo de relación con personajes del narcotráfico dejando una mancha enorme en la vida de las personas que se mencionan en en esta editorial. Muchos han salido a hablar a su favor pues según esto no tienen nada que ver con lo que se redacta. Tal ha sido el caso de Galilea Montijo quién ha decidido tomar medidas legales en contra de la periodista por hacer uso de su figura en el libro con cosas que no son ciertas, otro de los famosos que ha decidido romper el silencio es Sergio Mayer, aclara que únicamente se trata de grandes calumnias hacia su persona, todos los detalles aquí. El actor y ex político Sergio Mayer decide romper el silencio “Pones nuevamente en riesgo la integridad de mi seguridad, de mi familia porque eso no es nada grato” inició comentando el actor ante una entrevista realizada para el programa matutino ‘Venga la Alegría’ donde habló como se ha sentido tras ser mencionado en el polémico libro escrito por Anabel Hernández. Pues consideró que fue una gran falta de respeto hacia su persona. “Afronté la situación en ese momento y demostré que no tenia nada que ver, demostré que no tenia ninguna averiguación y que no tenía nada que ver. Yo no quiero estar hablar mucho de esto porque es hacerle caldo gordo a su libro”, argumentó durante la entrevista.

Sergio Mayer se ha visto afectado tras ser mencionado en el libro “Lo único nuevo que tiene aquí es que ahora está involucrando a mi mujer”, dijo. “Donde dice que las cosas que me unen a mi a esta persona son las fiestas, el dinero y las mujeres… Mientras yo no viole la ley, haga algo ilegal y no afecte a ningún tercero yo no tengo que dar ninguna explicación a nadie”, comentó de manera muy molesta el actor y político. Una de las cosas que se le distingue al famoso es que siempre sale ante las cámaras para dar la cara y desmentir todo hecho que solo este afectando a su persona ante las cámaras, dejó muy en claro que cuando llegue a suceder cualquier situación en la que Mayer realmente esté actuando indebidamente saldrá a dar explicaciones, mientras tanto no.

Mayer se ve atacado por medios de comunicación tras ser mencionado en el libro Relación narco Sergio Mayer. Durante su encuentro con los medios de comunicación, el ex Garibaldi no pudo evitar las preguntas al respecto y contestó: “no me interesa y no tengo el tiempo de estar desmintiendo constantes acusaciones y calumnias que hacen en mi contra”. Visiblemente molesto con el tema, el actor y esposo de Issabela Camil, agregó: “de alguna manera si le damos seguimiento y lo hacemos más grande sí (se hace un escándalo), mi trabajo es el que está hablando por mí, no tengo ningún problema”. Mayer dejó entrever que estos señalamientos llevan otra intención. “Si estoy consciente de que se mancha el nombre, pero lo que si me doy cuenta es que el trabajo que estoy haciendo a alguien no le gusta”.

Esta es la supuesta relación que Sergio Mayer y su esposa mantenían con un capo Citando a presuntos testigos, Anabel Hernández afirma que Mayer y su esposa, la actriz Isabella Camil, tuvieron una larga amistad con La Barbie, así como amigos en común como el ex-Garibaldi, Carlos Eduardo López, conocido en el medio artístico como ‘Charly’. Ante las revelaciones del manuscrito que está por ser publicado, el exdiputado se mostró muy molesto y preocupado. Su primer encuentro, según se narró en el libro, ocurrió en 2007 en el club nocturno Daddy’O, ubicado en Quintana Roo. La relación también habría llevado a Sergio a emprender una película en donde se retratara la vida del narcotraficante. Y aunque el exdiputado supuestamente habría presentado cierta resistencia, posteriormente la “Barbie” habría dado dinero para que realizara el filme, del cual no se tuvieron más noticias.

Según la escritora Mayer nunca se vio intimidado al mantener una amistad con un capo. Relación narco Sergio Mayer Además, según el testimonio que narra estos hechos, su relación era incluso un poco más íntima. Uno de los elementos que unían a Sergio Mayer y a ‘la Barbie’ eran los temas de mujeres, fiestas y dinero. Sergio Mayer desde un inicio sabía quién era Edgar Valdez Villareal, y que nunca se sintió intimidado respecto a la vida delincuencial de su amigo, quien trabajaba para el Cártel de los Beltrán Leyva. Asimismo señala que Sergio Mayer y su esposa, Erika Ellice, Isabella Camil asistían a fiestas dónde estaban otros capos como Arturo Beltrán Leyva, Gerardo Álvarez Vázquez, ‘el indio’, Ever Villafañe, entre otros. Este capítulo 6, “Barbie y otras muñecas”, relata que parte de la relación que tenía ‘la Barbie’ con Charly se dio por los centros nocturnos que el artista manejaba como el ‘Bar Bar’ y ‘El Congo’ . SDP.

Aparece el gran libro polémico que enreda a famosos con el narco Relación narco Sergio Mayer. Este 30 de noviembre salió oficialmente a la venta el libro ‘Emma y las otras señoras del narco’, de Anabel Hernández, quien reúne documentos judiciales, entrevistas, testimonios de hechos, reuniones familiares y otros aspectos de la vida privada de los narcotraficantes que lideran el negocio de la droga en México. En el texto, también aparecen los nombres de otras celebridades y personalidades del espectáculo, como la ex Miss Universo venezolana, Alicia Machado, y la conductora de televisión, Galilea Montijo, quien supuestamente habría tenido una relación con Arturo Beltrán Leyva. Han sido varias las figuras públicas mencionadas en el manuscrito.

Celebridades se ven afectadas por el manuscrito. Relación narco Sergio Mayer Lamentablemente esto no es nuevo; desde hace algunas décadas se ha hablado de personalidades en el mundo de la música, el espectáculo y el modelaje que se han involucrado de manera directa o indirecta con el narcotráfico y las redes delictivas relacionadas a este ‘negocio’. Se les vinculan con varios capos de esta índole, por lo que muchos artistas se han mostrado molestos. Varias celebridades se han manifestado mediante redes sociales ya sea por medio de un post escrito o mediante vídeos que comparten en sus cuentas de redes sociales mostrando su gran inconformidad y enojo ante la periodista Anabel Hernández por las calumnias que son mencionadas en su libro lleno de polémica.

La mención de Galilea Montijo en el libro es uno de los más sonados y ha sido la más afectada Una de las más afectadas por la mención de su nombre en el libro “Emma y las otras señoras de narco” de la reconocida periodista mexicana, fue la conductora del matutino Hoy, Galilea Montijo, que el día de ayer compartió un emotivo mensaje en Instagram. “Siempre conduciéndome con un comportamiento profesional y ante todo de estricto cumplimiento a nuestras leyes. Esto y mucho trabajo me han permitido salir adelante en un entorno complejo, con gran orgullo he sacado a mis padres y mis hermanos. Ahora, además, tengo una familia que cuidar y proteger y un lugar en este medio”, explicó la también actriz de Televisa. Archivado como: Relación narco Sergio Mayer.

Anabel Hernández se hace la desentendida tras causar polémica La periodista Anabel Hernández ignoró la polémica que se generó luego de que circulara información de que Galilea Montijo aparecía en su nuevo libro ‘Emma y las otras señoras del narco’. Habló en ‘Así las cosas’ de W Radio sobre la presentación de su manuscrito en la Feria Internacional del Libro pero evitó hablar sobre Galilea Montijo. La Opinión. En entrevista habló sobre la importancia de su investigación sobre la vida íntima del narcotráfico sin tocar el tema de la polémica alrededor de su libro y la supuesta relación de la conductora del programa matutino transmitido por ‘Televisa’ con el crimen organizado.

La escritora trata de defender su libro explicando su contenido Anabel Hernández aseguró que la investigación vertida en ‘Emma y las otras señoras del narco’ se trata sobre la vida íntima de los cárteles así como una búsqueda para combatir a la delincuencia. “Este libro es el producto de todos estos años que llevo de investigación periodística, tratando de encontrar las respuestas de cómo funciona el sistema criminal de los cárteles de la droga por dentro…he estado investigando de forma concienzuda y con mucha responsabilidad qué es lo que son los carteles y cómo funcionan” comentó en la entrevista. La Opinión. Aseguró que intentar entender cómo funcionan las organizaciones del narcotráfico es de interés social por lo que decidió cambiar de ángulo y abordar un tema poco explorado: qué hacen los narcos cuando no están traficando. Sin pensar el gran riesgo que ha traído en la vida de los famosos y que puede arruinar su trabajo.

La escritora también cuestiona el papel de las mujeres que se involucran en las redes criminales y solapan dichas actividades, y desmenuza sus relaciones a fin de comprender el porqué no se detienen y continúan en la carrera frenética por acumular dinero. La periodista presentará el libro 'Emma y las otras señoras del narco' en la FIL Guadalajara el próximo 4 de diciembre a las 19:00 horas. En el nuevo libro de la periodista Anabel Hernández, 'Emma y las otras señoras del narco', se ofrece la versión de personas cercanas a narcotraficantes como Arturo Beltrán Leyva y "la Barbie" sobre las relaciones que estos establecieron con famosos quienes se han manifestado en sus cuentas personales para realizar aclaraciones así como a través de medios de comunicación. Archivado como: Relación narco Sergio Mayer.