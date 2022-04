¿En riesgo la relación de Natti Natasha? Manda un contundente mensaje

Ahora Nati ha levantado sospechas luego de borrar las fotos, pues publicó una imagen con un mensaje que da miedo de que hablar, el cual dice: “Nunca me he caracterizado por controversias. Ahora mucho menos”, dijo la estrella dominicana. “Sus problemas son mis problemas, y lo batallaremos juntos”, escribió la dominicana.

El Ministerio Público no encontró compatibilidad en las declaraciones hechas por el novio de la cantante, pues no coincidían con las investigaciones. De acuerdo con Mag, se indicó que había obtenido en ganancias menos de 3 millones de dólares, cuando la cantidad que generó fue de 16,7 millones, reportó el Departamento de Hacienda.

De acuerdo con información del portal ‘Mag’ La Fiscalía de Puerto Rico le puso el ojo al novio de Natti Natasha, Raphy Pyna, esto a raíz de la denuncia que el Ministerio Público de dicho país hizo sobre sus impuestos no declarados en el 2019, pero la pareja de la intérprete de “Ram Pam Pam” ha declarado que se debe a un ‘error’.

La abogada del dueño de Piña Records, dijo que ya se entregaron los informes correctos al Departamento de Hacienda, a este paso, ya se está esperando a que las autoridades actúen y le denla libertad condicional de su defendido bajo fianza no se vea revocada, así lo informó Mag.

La abogada de Raphy quien es dueño de Pina Records, María Domínguez, declaró que la omisión a la hora de declarar los montos se debió a un error técnico y no a una intención premeditada de faltar a la verdad.

La vida de la cantante Natti Natasha se ve reflejada en la serie documental Everybody Loves Natti, la cual se estrenó el 19 de noviembre a través de Amazon Prime Video. En el programa, de seis episodios, la intérprete de “Sin Pijama” comparte detalles íntimos de su vida privada como su relación con su mánager, Raphy Pina, así como la producción de su más reciente álbum, NATTIVIDAD, y otros detalles como sus relaciones familiares y su vida en Miami.

Relación Natti Natasha mensaje: Tiene gran popularidad la hija de la cantante

Fue el sábado 22 de mayo, cuando la intérprete de “Ram Pam Pam” y “Sin Pijama”, anunció la llegada de su primera hija, quien nació en el hospital South Miami. Del lado de ambos padres, la pequeña ya estaba destinada al estrellato. Fue el 6 de abril cuando se hizo oficial su fama a través de esta cuenta, donde su primera publicación se trató de su más reciente ultrasonido.

El nombre de la pequeña ‘Vida’, hace alusión al milagro que este embarazo representó para la dominicana, pues fue ella quien compartió a la revista People, lo difícil que fue para ella concebirla, sobre todo después de haber recibido el diagnóstico de que nunca podría ser madre, lo que resultó un error. Según anunció Agencia Reforma, Natti comunicó: “Me dio depresión, no quería ver a nadie, no quería hablar con nadie. Me sentí como un fracaso total como mujer”, contó la artista de 34 años. “Les presento el sueño más grande que puede recibir una mujer”, escribió Natasha junto a la primera fotografía de su hija.