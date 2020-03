Un beso en la mejilla tiene en incertidumbre a la corona española

La reina Letizia y el rey Felipe se someten al test de coronavirus

Se dice que ella estuvo en contacto con una contagiada

Un beso en la mejilla tiene en incertidumbre a toda la corona española. Medios españoles y británicos confirmaron este jueves que la reina Letizia ha sido sometida a una prueba médica para saber si está infectada del Covid-19, o coronavirus, como se le conoce.

Todo comenzó el pasado viernes 6 de marzo cuando la reina Letizia acudió a una reunión de trabajo de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida (APRAMP).

Allí, la reina Letizia se encontró con Irene Montero, titular de Igualdad del gobierno español. Se actuó conforme al protocolo y la funcionaria saludó de mano a la reina.

Pero hubo un detalle que fue más allá. Irene Montero hizo algo que, de acuerdo con el diario digital El Español, es característico en ella: saludar de beso a las personas. Así lo hizo con la esposa del rey Felipe. Un inocente beso en la mejilla que hoy tiene en zozobra a toda España.

Seis días después de aquel encuentro, una noticia corrió como pólvora por todo el país: la ministra Irene Montero estaba contagiada de coronavirus y pudo haber infectado a la reina Letizia con su cordial beso.

“Ayer noté síntomas. Me han hecho la prueba del Covid-19 (coronavirus) y he dado positivo. Voy a permanecer en casa con mi familia y desarrollando mi trabajo por medios telemáticos hasta que lo indiquen las autoridades sanitarias. Me encuentro bien”, escribió la funcionaria este jueves en su cuenta de Twitter.

Ayer noté síntomas. Me han hecho la prueba del COVID-19 y he dado positivo. Voy a permanecer en casa con mi familia y desarrollando mi trabajo por medios telemáticos hasta que lo indiquen las autoridades sanitarias. Me encuentro bien. — Irene Montero (@IreneMontero) March 12, 2020

Horas después, diversos medios como El Mundo y Daily Mail, confirmaron que la reina Letizia ha sido sometida a una prueba para determinar si fue infectada de coronavirus por la ministra.

También, el rey Felipe tuvo que hacerse la prueba. En caso de que alguno de ellos diera positivo, significaría que tendrían que entrar en cuarentena.

“Como medida de prevención indicada por las autoridades sanitarias, sus majestades los reyes se han realizado a lo largo de esta mañana el ‘test’ (prueba) correspondiente de detección de Covid-19. Los resultados serán comunicados públicamente”, dijo la casa real citada por El Mundo.

El domingo pasado, la reina Letizia estuvo en contacto con algunos jugadores de basquetbol en la final de la Copa de la Reina. Le entregó el trofeo al equipo ganador en el estadio Sánchez Paraíso.

En caso de que la monarca haya sido infectada, también podría haber puesto en riesgo al presidente francés Emmanuelle Macron y a su esposa, ya que almorzó con ellos el miércoles en el Palacio del Elíseo.

El Daily Mail asegura que el diagnóstico de los reyes se conocerá este viernes 13. El diario británico reseña que en España se han presentado, hasta el mediodía de este jueves, 2 mil 968 casos con el virus y han muerto 86 personas.

A raíz de la posibilidad de un contagio, el rey Felipe se vio obligado a cancelar una reunión que tenía agendada este jueves con la secretaria general del Consejo de Europa, Marija Pejčinović (Con información de Univisión).