La monarca «ha decidido no llevar a cabo sus compromisos virtuales previstos para hoy, pero continuará con tareas más livianas», explicó un vocero. Las autoridades confirmaron el positivo de la reina, de 95 años, al COVID -19 el domingo. El diagnostico causó preocupación y deseos de recuperación de todo el espectro político británico.

Isabel II pasó una noche en un hospital de Londres para someterse a pruebas no especificadas en octubre y hasta hace poco los médicos le habían ordenado descansar y atender únicamente obligaciones ligeras. A finales del año pasado canceló varios compromisos importantes, pero este mes había retomado su agenda pública y celebró audiencias, tanto virtuales como en persona, con diplomáticos, políticos y altos cargos militares.

MUCHOS DUDARON DE LA NOTICIA DE LA MUERTE DE LA REINA ISABEL II

El CEO del medio Jason Lee, dijo que su rotativo no publica mentiras y que espera el anuncio oficial del deceso de la Reina Isabel II. «No publicamos mentiras y siempre mantengo mis fuentes. Esperando un comunicado oficial de palacio», dijo el CEO en Twitter, después de que muchos dudaran de la veracidad de la noticia. Hasta el momento de la redacción de esta nota, la muerte de la monarca no ha sido confirmada por autoridades oficiales.

«Desperté con una cuenta falsa publicando una retractación. No conocemos esa cuenta y no nos hemos retractado de nuestra historia. Todavía no ha habido una declaración oficial del Palacio. Estando atento», publicó horas después el CEO del medio que supuestamente confirmó la muerte de la monarca.