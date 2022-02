Reina Isabel II 70 Aniversario en el trono: ¿Harry y Meghan despojados?

Tradicionalmente, el 6 de febrero es un día de recogimiento para ella en su finca de Sandringham, en Norfolk, Inglaterra. Ya que es, a su vez, la fecha de su acceso al trono en 1952, con sólo 25 años, y la fecha de la muerte de su padre, el Rey Jorge VI, a causa de un cáncer de pulmón a los 56 años. No hay indicios de que este año vaya a ser diferente. No se ha anunciado, de momento, ningún acto público. La soberana, de 95 años, se trasladó discretamente a Sandringham, a tres horas al norte de Londres, el 23 de enero. Informó Agencia Reforma.

La Reina Isabel II alcanzará este domingo el hito histórico de 70 años de reinado, en un momento en que sus apariciones pública se hacen menos frecuentes, desde que su salud comenzó a degradarse en octubre. Única monarca en ejercicio del mundo con tanta longevidad, Isabel II no ha previsto nada especial para la ocasión.

Esta es la razón por la cual se les ha despojado de los privilegios que les quedaban. El ser patrón de una asociación se presume que es un gran beneficio y han pasado ya dos años desde el Megaxit. Lo que conllevaba que la pareja perdiera sus privilegios, fue en parte también porque Harry y Meghan decidieron renunciar a ser parte de la realeza británica, según informó The Objective.

A pesar de haber renunciado a la realeza británica, aun la pareja conservara ciertos privilegios por parte de la dinastía. Así como las jefaturas de patronatos relacionadas con asociaciones benéficas y militares, así como la organización de servicio público y cuerpos profesionales (The Objective).

En junio, festejarán el Jubileo de Platino (70 años de reinado), la Casa Real anunció en enero cuatro días de festejos en Reino Unido. También se llevará a cabo el tradicional “Trooping the Colour” o Desfile del Estandarte, que suele conmemorar anualmente su cumpleaños, inaugurará el largo fin de semana, del 2 al 5 de junio, con mil 400 soldados, 200 caballos y 400 músicos. El 4 de junio está previsto un gran concierto en el Palacio de Buckingham y el 5 de junio unos 200 mil almuerzos del Jubileo; con el de Windsor espera batir el récord mundial del mayor picnic, con unos mil 600 participantes. También se han anunciado un concurso de postres y habrá una reconstitución histórica de sus 70 años de reinado, que mezclará la tradición británica con artistas callejeros. Informó Agencia Reforma.

Reina Isabel II Aniversario: El Príncipe Guillermo ha sido patrocinador de la Welsh Rugby Union desde 2016.

El Príncipe Enrique, un fanático del rugby que heredó los roles de su abuela, la Reina y quería mantenerlos como parte del acuerdo de salida, sin embargo, Middleton lo ha reemplazado. Aunque ese sólo es el inicio, pues la Reina Isabel II ha empezado a reorganizar los compromisos que tenían Enrique y Meghan Markle. Y eso conlleva a despojar a su nieto y a su esposa de las jefaturas de sus patronatos.

Según el medio británico, The Times, la Reina tiene previsto darle a Camila Parker-Bowles, esposa de Carlos de Inglaterra y Duquesa de Cornualles, la jefatura del Real Teatro Nacional. “Realmente lo quería. Se disgustó bastante cuando fue a parar a manos de Meghan, y estará más que encantada de retomarlo ahora, después de la decepción de no ser la elegida en la primera ronda”, según The Times obtenido de una fuente cercana. Informó Agencia Reforma.