Clarissa y Vicente Saavedra empezaron a salir en el 2021, e hicieron pública su relación en septiembre del 2021, ambos, llevaban un noviazgo de meses atrás. La pareja, según Univisión, se conoció en el 2018 , en donde hubo un flechazo, pero no consolidaron nada si no 3 años después.

Clarissa Molina confesión novio. La guapísima reina de belleza de origen dominicano de 30 años, dio mucho de que hablar luego de haber soltado fuertes declaraciones sobre su actual pareja, y fue por medio de un podcast que la dominicana dio a conocer que no todo ha sido perfecto, que incluso su novio pensó mal de ella al inicio, por ser reina de belleza.

Los comentarios en el video de dicho portal de noticias, aseguran que hacen una linda pareja, y que ella es una persona con una humildad increíble. “Ella tiene una humildad grande esa reina por siempre”, “Dios quiera me equivoque, pero no creo que ese hombre sea lo mejor para ti. ¡Te deseo suerte!”.

Clarissa tiene más que claro que Vicente es el hombre con quien quiere compartir sus mejores momentos ¿Y porque no? también su vida. Pues según Univisión, la modelo ha dicho que cada vez que sale a cenar con el espera a que se le entregue anillo ¿Será que pronto se consolidará boda?

Clarissa contó a ‘El Gordo y La Flaca’, que la juzgaron por contraer Covid. “Hay muchas personas que tienen que tener en cuenta de cómo escriben o cómo se expresan a quienes están infectados. Pienso que es algo muy delicado y que no todo el mundo es muy fuerte para aguantar que la gente te diga: ‘¡Ay, la infectada!’”, reflexionó en aquel momento.

La guapa modelo se sintió juzgada y vulnerable debido a la crítica de la sociedad, y aseguró lo siguiente: “Tenemos que ser sensibles. No tenemos que estar juzgando. Nadie quiere salir a que se le pegue el virus”.

Clarissa Molina confesión novio: Están felices de haberse encontrado

“Tengo novio, estoy saliendo con un caballero, un hombre maravilloso, de verdad que sí estoy súper contenta” Dijo Clarissa cuando se le cuestionó si había un amor fuerte en su vida. Según Univisión, para el portal People en Español, comentaron que este amor nació desde junio del año pasado.

“No quería aceptar lo que me estaba pasando, que ella me estaba gustando”, comentó Vicente, pues el no quería aceptar los sentimientos que tenía hacia la modelo. El empresario tomó avión y decidió ir a visitarla para declararle lo que sentía por ella, y así fue como se fueron consolidando las cosas.