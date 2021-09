La mexicana decidió retirarse del mundo del espectáculo por las ‘vivencias’ malas que tuvo en Televisa revelando recientemente que casi no le pagaban bien de dinero, además de que era un mundo con el que ella no se sentía cómoda, por lo que decidió emprender nuevos horizontes y ahora radica en Estados Unidos.

¿Reina de belleza? Allisson Lozz sorprende con inesperadas fotos

Según lo reportado por ‘People en español’, Allisson Lozz pasó de ser consultora de belleza, hasta directora senior de ventas en la poderosa empresa, sin embargo, con su nuevo ‘reconocimiento’ como si fuera reina de belleza, ya liderará a más de 200 personas para mejorarles sus ventas y escalar posiciones como ella.

La compañía para la que trabaja Allisson Lozz no tiene sedes únicamente en Estados Unidos, Puerto Rico y México, ahora también en Colombia, pues se aperturó una unidad de trabajo en la que la ex actriz estará liderando el trabajo de 200 mujeres y así lo expresó: “Estoy tan, tan feliz. Somos ya más de 200 mujeres y vamos por más, por más mujeres que realmente quieran abrir sus posibilidades”, manifestó.

La ex actriz presumió un logro muy importante ¿reina de belleza?

La empresa para la que Allisson Lozz labora les da una oportunidad importante a las mujeres que quieren entrar a ella según lo comentó en un video que hizo en su Instagram recientemente: “Me encanta abrirles posibilidades a las mujeres. Esa frase me fascina porque a veces las mujeres dicen: ‘No, yo solamente esto” o “No, yo no me sé maquillar’ o “Ay no, soy mamá y se acabó’. Entonces no”.

Y continuó: “Al entrar a este negocio a mí me encanta eso, abrirles posibilidades a las mujeres, que realmente sepan maquillarse, que realmente sepan tener una piel preciosa, incluso devolver el daño que ya han tenido en su piel. Es algo bien bonito. No encuentro yo un mejor negocio que poner bonitas a otras mujeres y que les crezca su autoestima. Me pone muy, muy feliz y expandirnos a Colombia es algo bien bonito”, dijo la nueva líder de la empresa a quien le hicieron una sesión de fotos como reina de belleza, para celebrar su logro.