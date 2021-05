“Reconocemos que se trata de una situación traumática para la comunidad y nuestros colegas. La seguridad de nuestros clientes y empleados es nuestra prioridad más importante”, agregó el portavoz. Hasta el momento de la redacción de esta nota no se reportan heridos.

Por su parte, el superintendente del distrito escolar de Jefferson, Chad Martin, dijo a los periodistas que este jueves se afrontó “la peor pesadilla” que pueden encarar las autoridades educativas de cualquier lugar. “Lo que sabemos hasta ahora es que el atacante fue detenido y no hay ninguna amenaza para los estudiantes”, apuntó según Efe.

“Tirador de la escuela muerto. Te amo mucho, lo prometo. Oh “nvm” (nevermind, ni pensar) en que es un simulacro. Escuchamos disparos reales. No, de verdad te amo. Te quiero mucho mamá”, sería el texto del chat que supuestamente escribió un menor que presenció el tiroteo.

“Debido a la situación del tirador activo que sucedió en la escuela secundaria Rigby el 6 de mayo de 2021, el distrito escolar de Ririe inició el procedimiento de “Refugio en el lugar” a las 9:45 am del 6 de mayo. Esto se hizo como medida de precaución y clases”, dijo el distrito escolar de Ririe en su sitio web.

“Rezo por la vida y la seguridad de los involucrados en los trágicos eventos de hoy. Gracias a nuestras agencias policiales y líderes escolares por sus esfuerzos para responder al incidente. Me mantengo actualizado sobre la situación”, dijo el gobernador del estado en Twitter sobre el tiroteo en la escuela de Idaho.

“A las 10:45 am, recibimos información tanto de la oficina del alguacil del condado de Bonneville como de la de Jefferson de que no existe ninguna amenaza para el distrito escolar de Ririe. En consecuencia, se levantó el procedimiento de “Refugio en el lugar” y continuaron las clases. Se animó al personal y a los estudiantes a estar en alerta máxima durante el resto del día”, apuntó el comunicado.

Se desata otro tiroteo

Desafortunadamente, no ha sido el único tiroteo reportado esta semana. Y es que tres personas murieron y un hombre resultó herido en un tiroteo que provocó un breve enfrentamiento en una casa al suroeste de Miami, Florida, dijo la policía de Miami-Dade, según informó The Associated Press.

La policía acudió al vecindario alrededor de las 5 de la tarde del domingo después de que un hombre corrió a la casa de un vecino y dijo que su hijo le había disparado, informó la prensa local. Dos niños también escaparon de la casa para ponerse a salvo, dijeron las autoridades.