Regresa cheque coronavirus. Albert Reyna, un hombre que vive en el condominio de Northwest Facet, de San Antonio, Texas recibe el cheque de estímulo económico del IRS por coronavirus de alguien más y decide hacer lo impensable para muchos, regresa el beneficio a la persona correcta, luego de recibir varias solicitudes por el dinero, publicó el portal de Fintech Zoom.

Muchas personas han estado atentas al estímulo económico que prometió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como una medida para poder contener los efectos que ha dejado el aislamiento por la propagación del Covid-19.

Según se dijo, el cheque del IRS de una persona que vivía en el condominio que hoy habita Albert Reyna llegó a su buzón, pero inesperadamente él decidió no abrirlo, esperando una prueba del verdadero beneficiario para poder regresar el cheque.

#IRS has launched a tool that provides taxpayers the status of an Economic Impact Payments, including the date it’s scheduled to be deposited or mailed. https://t.co/E2V88xkoFa #COVIDreliefIRS pic.twitter.com/uiPGF0SFzn

— IRS (@IRStaxpros) April 22, 2020