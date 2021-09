Debido a que no fue de gran intensidad no se han reportado personas lesionadas o afectaciones en la zona y tampoco se activaron las alarmas sísmicas de la Ciudad de México, reporto la agencia efe. Hasta estos instantes, las autoridades solo han informado en donde se localizó el sismo y se ha comentado que es normal el reporte de réplicas.

Miedo total

Inmediatamente los usuarios comenzaron a reaccionar dejando en los comentarios sus distintas reacciones a cerca de este fenómeno natural que tanto temen los ciudadanos, debido a los grandes desastres que causa normalmente. Hasta el momento no se han reportado ningún daño.

“Dios no ayude y proteja, gracias a dios están bien”, “Miedo total”, “Ay no Dios mío protege a tus hijos”, “Ay no que miedo, que Dios los proteja”, “Si bien fuerte en Anaheim”, “Yo vivo en Lancaster y no sentí nada si no ya estuviera afuera como tú”, “Fue 4.4 Carson fue el epicentro”, “Yo estoy en South Gate, sentada mirando la tele y sentí que me jalo el sofá y tronó. Fuerte”, fueron algunos comentarios.