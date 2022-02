Ucrania registra sus primeros 137 muertos

El presidente V. Zelenski anunció las bajas en el territorio

Los ataques de Rusia continúan en Ucrania ¡LAS TRÁGICAS CONSECUENCIAS DE UCRANIA! El presidente Volodymyr Zelenski, anunció que se reportaron al menos 137 muertos en el primer día que Rusia decidió atacar a Ucrania y apoderarse de las zonas de importancia en el país europeo. En un mensaje a la población, el mandatario ucraniano informó que “los han dejado solos”. Rusia, por su parte anunció que fue un “día exitoso” y que habían podido derrocar los centros militares de Ucrania. Las bajas siguen existiendo para ambos lados, y se ha llegado a pensar que en menos de 96 horas podría caer Kiev. Por el momento, las fuerzas rusas se han concentrado en la parte de Chernóbil y tomando el reactor. EL INICIO DE LA GUERRA A través de un mensaje a la población, el presidente Volodymyr Zelenski anunció las pérdidas que se han vivido después de que Rusia iniciara su incursión contra Ucrania. La información de las vidas que se han perdido en este primer día, no dejan de impactar al mundo entero; Zelenski, anunció que actualmente “están solos”. El presidente de Ucrania, se dirigió a los ciudadanos que aún se mantienen en espera de que la situación mejor y anunció que había sido uno de los días más complicados en en la nación y que, cada persona que murió el día de hoy sería recordado como el héroe al defender a su país. Zelenski, aseguró que se quedaría hasta el final en Ucrania al igual que su familia.

Registran muertos guerra Ucrania: ¿Más de 100 muertos? Se han cumplido más de 24 horas de que inició el primer ataque a Ucrania, y desde ese momento parece que el temor y la preocupación no ha desaparecido en absoluto. El presidente Volodymyr Zelenski, dio un mensaje a la población anunciando que las vidas que se perdieron en este primer día de ataque y que varios fueron civiles; él rindió una declaración, anunciando que fueron héroes que lucharon por su nación. "Lamentablemente, hoy perdimos 137 héroes, nuestros ciudadanos. Diez de ellos eran oficiales. 316 personas han resultado heridas. Defendiendo la isla Zmiinyi, todos nuestros guardias fronterizos tuvieron una muerte heroica", informó el presidente de Ucrania a través de un mensaje en medios de la nación al caer la noche.

Registran muertos guerra Ucrania: ¿Un título por su muerte? El presidente, anunció que todas aquellas personas que fallecieron en el deber de proteger a su nación recibirían el título póstumo de Héroes de Ucrania. Zelenski, anunció que siempre serían recordados por los acontecimientos que hicieron en favor de su nación y que nadie, debería olvidar el sacrificio que dejó su lucha contra Rusia. "Pero no se han rendido. Todos ellos recibirán a título póstumo el título de Héroe de Ucrania. Que aquellos que dieron su vida por Ucrania sean recordados para siempre", aseguró Volodymyr Zelenski en los medios de televisión nacionales e informó Aristegui Noticias. En pocas horas, el mensaje se ha viralizado por redes sociales.

Registran muertos guerra Ucrania: ¿Se quedará en Ucrania? En el mensaje que ofreció para informar sobre los caídos en esta guerra, Zelenski anunció que quedaría hasta el último momento en Ucrania y que su familia, permanecería a su lado. El presidente de Ucrania, afirmó que no escaparía lejos de su nación y que tanto él cómo su familia, no eran unos traidores de su nación por lo que seguirían viviendo en el país; aunque, aclaró que no dirá en que parte están resguardándose. "Me quedo en la capital, mi familia también está en Ucrania, mis hijos están en Ucrania. Mi familia no son traidores, son ciudadanos de Ucrania. No tengo derecho a decir dónde están exactamente", informó Zelenski en el comunicado de prensa que ofreció a los medios locales y se difundió alrededor del mundo.

Registran muertos guerra Ucrania: ¿El objetivo de Putin? En el mensaje que ofreció Zelenski, apuntó a decir que el objetivo real de su Rusia era él y que, estaban tratando de destruirlo. Además, reafirmó su pensamiento de que Vladimir Putin tenía como objetivo destruirlo y después iría por su familia. Volodymyr, aseguró que nadie lo podrá sacar de Ucrania y luchará por la libertad de su país. "Según la información que tenemos, el enemigo me ha marcado como el objetivo número 1, mi familia como el objetivo número 2. Quieren dañar políticamente a Ucrania destruyendo al jefe de Estado", informó el presidente de Ucrania en esta peculiar noche a 24 horas del primer ataque a Ucrania, por parte de las fuerzas rusas.

¿Aumentaron los muertos? En un primer instante, el ministro de e Salud ucraniano, Oleh Lyashko, anunció que había un total de 57 personas muertas y 169 personas resultaron con graves heridas. Lyanshko, informó esa información en la tarde de este jueves antes de que el presidente Volodymyr Zelenski diera a conocer el número oficial de fallecidos, anunció Reuters. El viceministro de Defensa informó de que seguían produciéndose intensos bombardeos rusos en la región oriental de Donetsk, anunció Reuters. Por el momento, los ataques no han cesado y las personas que continúan en Kiev se han resguardado en el metro de la ciudad para evitar que los bombardeos se prolonguen y pongan en mayor riesgo sus vida.

Ucrania pide ayuda Rusia lanzó el jueves una invasión a gran escala de Ucrania, lanzando ataques aéreos contra ciudades y bases militares y enviando tropas y tanques desde tres lados en un ataque que podría reescribir el orden de seguridad global posterior a la Guerra Fría. El gobierno de Ucrania pidió ayuda mientras los civiles se amontonaban en trenes y automóviles para huir, informó AP. El presidente ruso, Vladimir Putin, ignoró la condena global y las nuevas sanciones en cascada al desatar la guerra terrestre más grande en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y se refirió escalofriantemente al arsenal nuclear de su país. Amenazó a cualquier país que intentara interferir con “consecuencias que nunca ha visto”, ya que una resolución diplomática que alguna vez se esperaba ahora parecía imposible, anunció The Associated Press.

“Rusia se defiende” “Rusia se ha embarcado en el camino del mal, pero Ucrania se defiende y no renunciará a su libertad”, tuiteó el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. Su control del poder cada vez más tenue, abogó el jueves por sanciones aún más severas que las impuestas por los aliados occidentales y ordenó una movilización militar completa que duraría 90 días, informó The Associated Press. PARA VER VIDEO DA CLICK AQUÍ En el video que presentó este jueves y que anunció la muerte de los “137 héroes”, el presidente concluyó un emotivo discurso diciendo que “el destino del país depende totalmente de nuestro ejército, fuerzas de seguridad, todos nuestros defensores”. También dijo que el país había escuchado de Moscú que “quieren hablar sobre el estado neutral de Ucrania”, destacó AP.

¿La guerra tocará sus puertas? La invasión comenzó la madrugada del jueves con una serie de ataques con misiles, muchos de ellos en instalaciones militares y gubernamentales clave, seguidos rápidamente por un ataque terrestre en tres frentes. Funcionarios ucranianos y estadounidenses dijeron que las fuerzas rusas estaban atacando desde el este hacia Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania; de la región sur de Crimea, que Rusia anexó en 2014; y de Bielorrusia al norte, informó AP. Zelenskyy, que antes había cortado los lazos diplomáticos con Moscú y declarado la ley marcial, hizo un llamamiento a los líderes mundiales y dijo que “si no nos ayudan ahora, si no ofrecen una asistencia poderosa a Ucrania, mañana la guerra tocará sus puertas”, anunció. En pocas horas, la suerte de Ucrania cambió repentinamente y ahora, sólo le queda luchar por recuperar la paz en su nación, destacó The Associated Press.