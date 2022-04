En la tarde de este sábado, se registró un poderoso sismo de 5.2 grados en escala Richter. Las autoridades, se movilizaron para revisar que las personas no hayan resultado heridas y también para revisar parte de las estructuras que podrían haber resultado dañadas debido a la fuerza del movimiento telúrico. Por el momento, se conoce que no hay víctimas por el sismo.

Por la profundidad del movimiento telúrico, los habitantes de las zonas cercanas al epicentro describieron el sismo con una intensidad “intensa” y que la sacudida provocó que salieran de sus viviendas con rapidez. Afortunadamente, no se registraron heridos por el fenómeno natural y las estructuras no presentaron graves daños. Archivado como: Registran sismo Turquía

El sismo de magnitud 5,2 grados en escala de Richter sacudió la localidad de Puturge en la provincia de Malatya a las 17:02 hora local (14:02 GMT), dijo la Dirección de Gestión de Desastres y Emergencias de Turquía (AFAD). El temblor se registró a una profundidad de 6,7 kilómetros (4,2 millas), informó The Associated Press.

“No hemos recibido ningún informe negativo hasta el momento. Nuestros equipos continúan con sus actividades de escaneo en el campo”, dijo el gobernador de Malatya, Aydin Barus, a la agencia estatal Anadolu e informó The Associated Press. En redes sociales, algunos internautas compartieron imágenes de las personas fuera de sus hogares. Archivado como: Registran sismo Turquía

“Los terremotos se han convertido en un trauma colectivo para la mayoría de los turcos y se han transmitido de generación en generación (incluso si no has vivido en Turquía, aún puedes tener el trauma). Cada vez que escucho noticias de un terremoto me siento muy tenso.”, destacó un internauta a través de redes sociales, después del sismo.

¿Una zona sísmica?

Turquía se asienta sobre las principales fallas y los terremotos son frecuentes, indicó The Associated Press. Por tal razón, algunos usuarios que han compartido su experiencia del sismo aseguraron que era común para ellos enfrentarse a este tipo de fenómenos naturales, pero eso no significa que no dejen de causar temores en la población.

Un terremoto de magnitud 6,7 golpeó la vecina provincia de Elazig en enero de 2020, matando a 41 personas e hiriendo a más de 1.600. En 1999, al menos 17.000 personas murieron en un poderoso terremoto en el noroeste de Turquía, informó The Associated Press. El Gobierno de Turquía tiene un protocolo ante este tipo de emergencias y aseguran que ha funcionando en cada situación de riesgo.