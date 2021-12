¿Alguna vez te has preguntado si te han dado un regalo reciclado ? ¿Alguna vez has sido la perpetradora de este acto intencionalmente? ¿Conoces las reglas de los regalos reciclados? Todas lo hemos hecho. En algún punto del año, alguien va a darte un regalo absolutamente horrible. El método para resolver estos dilemas es regresar el regalo a la tienda en donde fue comprado. Pero esa solución no siempre funciona. ¡Así que la solución es reciclar tu regalo!

Da ese regalo no deseado a alguien más. Hecho apropiadamente y con algo de análisis por tu parte, reciclar un regalo puede ahorrarte tiempo, dinero y estrés. Hecho mal, puede arruinar relaciones, darte una mala reputación y hacer tu vida miserable. Primero, seamos claras en lo que esto significa. Wikipedia define el reciclaje de regalos como dar un regalo que recibiste de una persona a otra persona, con frecuencia disfrazado como un regalo nuevo. En los Estados Unidos incluso hay un Día Nacional de Regalos Reciclados (el 18 de diciembre). En realidad, es probable que alguna vez hayas recibido un regalo reciclado.

1. Ciertos regalos no pueden reciclarse

Los llaveros de goma y plumas que algunas empresas regalan nunca deberían reciclarse como regalos, tampoco los regalos promocionales que a veces recibes por correo. Estas cosas son baratas y de mal gusto.

2. ¡Recuerda quién te lo dio!

Nada es tan vergonzoso como darle a alguien un regalo que te dio el año pasado, o que pueda reconocer y saber que alguien más te lo dio.