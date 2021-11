Cada persona es diferente, y es posible que no todas reciban el mismo presupuesto en tu lista; por ejemplo, quizá desees asignarle mayor presupuesto a tus padres o familiares. Este tipo de acciones evitarán que gastes más de la cuenta en un regalo y te ayudarán a centrar tu búsqueda en los lugares ideales, lo que te hará ahorrar tiempo y dinero.

Uno de los primeros pasos que deberás realizar es preparar una lista de las personas a las que contemplas hacerles un regalo en estas fiestas decembrinas , desde amigos y familiares hasta colaboradores de trabajo. Esto hará que no tengas gastos imprevistos y que tu presupuesto se ajuste exactamente a la cantidad de personas que están en tu lista, además de que le dedicarás tiempo de calidad a escoger los mejores regalos.

Comprar con un presupuesto limitado no sólo es posible, sino que es más sencillo de lo que te imaginas, ¡solo necesitas un poco de creatividad para hacer rendir tu presupuesto al máximo! ¿Quieres saber cómo hacerlo? Aquí te decimos cómo:

No tienes que salir de casa para encontrar los mejores regalos; ahorra tiempo y dinero en transporte comprando en tu plataforma e-commerce favorita, donde seguramente encontrarás increíbles ofertas. Comprar en línea presenta una ventaja, pero también un riesgo, ya que deberás asegurarte de que los regalos que pidas lleguen a tiempo para que puedas entregarlo cuando lo necesites.

Si ya tienes una lista de las personas a las que deseas comprarles un regalo y el presupuesto asignado a ellas, no dudes en comprar tus regalos en cuanto des con un descuento importante. Por lo general, las ofertas relámpago, como su nombre lo indica, únicamente se encuentran disponibles por algunas horas, además de que la disponibilidad suele ser bastante reducida.

Un buen tip para ahorrar al realizar la compra de tus regalos navideños es envolviéndolos tú mismo, especialmente si es con materiales reciclados que tienes en casa. Esto le dará un toque original a tus regalos, y, de paso, ayudará a no contaminar; puedes reutilizar papel de años pasados, usar periódicos, revistas e incluso hojas en blanco decoradas por ti mismo.

Compra en efectivo los regalos

¡No te salgas del presupuesto! Muchas personas ahorran durante todo el año para poder comprar los regalos de navidad, y una manera de no excederse de esta cantidad es comprando únicamente en efectivo. Este tipo de transacción te dará una idea más exacta de la cantidad exacta que has de gastar en cada persona, aunque no te dará otros beneficios como lo haría un programa de recompensas con tarjeta de crédito.

Compara precios

Una de las principales ventajas de navegar en internet es tener acceso a todo el listado de precios disponible en cada tienda y los descuentos aplicables a los artículos que deseas comprar. Comparar precios es una práctica altamente recomendada, especialmente en la temporada de fiestas, ya que numerosos artículos presentan un precio accesible por tiempo limitado.