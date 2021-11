Aquí vamos de nuevo. Es hora de conseguir el regalo de Navidad perfecto para hombres. Su piel está perfectamente humectada. Sus pantalones de marca son estrechos. Debate basquetbol con sus amigos y luego entra a una conversación profunda sobre Downton Abbey contigo. ¿Te suena familiar? ¡Entonces tienes a un metrosexual en la casa! Y vaya que a ellos les gusta recibir regalos.

¿Así que qué demonios le regalas a un hombre que tiene todo para estas fiestas? No es tan perfecto, queridas. “Todo hombre puede beneficiarse de un poco de auto-mejora,” dice Michael Flocker en The Metrosexual’s Guide to Style. “Así como mejoras regularmente tu computadora, tu carro y, con suerte, tu cajón de ropa interior.” Si ya lo tiene todo, consíguele la nueva versión y estará feliz. Aquí hay 15 ideas de regalos para sorprenderlo.

1. Cerveza inglesa, no cerveza

Los hombres beben cerveza doméstica, los metrosexuales beben cerveza europea. Creen que la cerveza artesanal es hermosa. Los hombres se consiguen latas de cerveza para las fiestas, los metrosexuales regalan canastas de cerveza de lugares como Beer.com donde hay una canasta perfecta para cada gusto. Francamente, cuando se trata de regalos para hombres, no puedes equivocarte con la cerveza.

2. Guía de estilos para rasurarse es un regalo bien pensado

Las barbas ya no son sólo para leñadores. Los caballeros también usan barba. Y damas, realmente le gustará que aprecies su agonía al rasurarse. Una copia de The Bearded Gentleman: The Style Guide to Shaving Face (El caballero con barba: La guía de estilos para rasurarse el rostro) ($12.32) facilitará su tarea.