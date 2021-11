De hecho, según informes de MarketWatch : “Según la encuesta de prosperidad y riqueza de Time Inc. y YouGov, mientras que el gasto de los hogares en Navidad aumentó en un 10% este año, el total de gasto en regalos aumentará sólo 8.7% . Y esto es porque aproximadamente 2 millones de hogares han dejado de hacer regalos familiares para las fiestas. Lo que significa en el 2014, casi el 9% de las familias estadounidenses no tendrán regalos de Navidad”. Si el concepto de Navidad sin regalos es inconcebible para tus hijos y un poco decepcionante para ti, considere inventar un regalo familiar increíble dentro de tu presupuesto.Para buscar inspiración, aquí hay 13 regalos fabulosos y creativos para toda la familia.

A veces los regalos familiares más difíciles de encontrar son aquellos para los que más amamos y más cerca tenemos. El reto es encontrar regalos familiares por los que tus hijos no lucharán o celarán. Y, por supuesto, no puedes olvidar a tu cónyuge . ¡Tantas decisiones! Si tienes un presupuesto acotado ¿estás de acuerdo en no regalar nada al otro? ¿Y si lo haces, será algo pequeño por si acaso tiene él algo para ti? Es suficiente para darte ganas de cancelar la Navidad.

No estamos seguros de por qué, pero hay algo fascinante en la idea de poseer un drone y, créanlo o no, Amazon tiene una tienda Dron . Examina sus guías de compras y fíjate si hay un dron con el nombre de tu familia en él.

5. Set de supervivencia zombie

Si te encanta Walking Dead, amas los Zombies o son simplemente una familia de supervivencialistas, el Zombie Survival Crate ($99,99) puede ser uno de los regalos más creativos que encontrarás estas Navidades.

6. Baño divertido

Si tu familia pasa mucho tiempo en el baño, Gifts for Men tiene algunos accesorios de baño verdaderamente tontos. ¿Tardas horas en convencer a tus hijos de que vayan a la bañera? El Runny Nose Shower Gel Dispenser ($7,50) es una ganga que te dará toda una nueva experiencia de baño. Si los pequeños tienen miedo a la oscuridad o los adultos de la familia no tienen la mejor puntería por la noche, el Glow in the Dark Toilet Seat ($65) iluminará su camino.