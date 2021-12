¿Atorada cuando se trata de ideas de regalos para hombres? La temporada de dar regalos está aquí, lo que significa muchas compras y mucho estrés. Bueno, no busques más. Hemos investigado un poco y hemos encontrado los regalos perfectos. Los hombres pueden ser muy selectivos así que no puedes comprarles cualquier cosa: quieres que sea el regalo perfecto. Y, te guste o no, el regalo que quiere podría no ser lo que quisieras que tenga. Vas a tener que ser creativa si quieres hacerlo feliz.

Mientras que el Día de Acción de Gracias ya se fue, no queda duda de que el frenesí de las compras para las fiestas ya empezó. De hecho, el Washington Post reporta: “Una encuesta de compras de Accenture encontró que el 19% de los consumidores dijeron que ya habían gastado entre $100 y $500 en compras de regalos para las fiestas para mediados de septiembre de este año.” Otros consumidores ya iniciaron así que es hora de que te pongas al día. No temas, tenemos 15 artículos poco convencionales que tu hombre amará este año.

1. Cristalería elegante

Si a tu hombre le gustan los cocteles o un vaso grande de algo especial al final de un largo día, entonces dale algo genial para que lo beba. Puedes darle unos hermosos vasos Mixed Cut Double Old Fashioned Glasses que usará para su scotch. De cualquier forma lo harán sofisticado.

2. Bandejas de hielo de regalo

¿Qué es un vaso de scotch sin el hielo correcto? Los hielos correctos marcan una diferencia en cómo tu bebida sabe en base a qué tan rápido se derrite el hielo. Nadie quiere un whiskey aguado. Puedes conseguir bandejas baratas como las Red Ice Cube Trays ($14.95) que hacen cubos perfectamente cuadrados.