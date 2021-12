Sus regalos se quedaron bajo el árbol: Mamá llora la muerte de sus 3 hijos

Los doctores aun tienen que programar una nueva cirugía para Dawn Simmons, pero ya le anunciaron a la familia que a la madre le tomará de 10 meses a 1 año volver a caminar normalmente, relata Katie Simmons DeRouen, la segunda de nueve hijos. Aun eso no sería lo peor, todavía había que contarle a Dawn lo que había ocurrido con sus hijos.

“En el momento en que vio a Katie en la UCI, inmediatamente comenzó a hacer preguntas sabiendo que Katie no le mentiría. Preguntó qué tan graves eran las heridas de sus bebés. Los ojos de Katie se llenaron de lágrimas, pero su madre continuó preguntando: “Dime … ¿Qué tan mal está?”. Katie sabía que era el momento y no podía posponerlo más”, cuenta una amiga de la familia.

A través de una cuenta de GoFundMe , la familia no solo ha abierto una recaudación sino que ha ido contando todo lo que han vivido conforme pasan las horas. La familia había planeado contarle a Down cuando ella ya se encontrara estable, pero apenas recuperó ligeramente la conciencia ella empezó a preguntar por ‘sus bebés’.

El accidente en el que murieron los tres hermanos ocurrió a pocos días de Navidad, así que familiares cuentan que “sus regalos de Navidad todavía están envueltos bajo el árbol esperándolos”, apuntó The Sun. La familia asegura en su publicación que se trataba de un conductor intoxicado.

En un principio, el hecho fue inesperado e inexplicable, por lo que los médicos forenses tuvieron que tomar muestras de sangre que les llevaran a develar la verdadera causa de muerte. La incertidumbre se mantuvo por varios días y es que nadie podía explicar cómo habían muerto Belin Hernández, de 37 años; Marleny Pinto, de 34 años; Eldor Hernández Castillo, de 32 años; Mariela Guzman Pinto, de 19 años; Breylin Hernández, de 16 años; Mike Hernández, de 7 años y Marbely Hernandez, de 5 años, una familia hispana que se durmió, para no despertar.

Este miércoles, finalmente la incertidumbre llegó a su fin, cuando un funcionario de la Oficina del Médico Forense del Condado de Ramsey declaró que habían examinado la sangre de los miembros de la familia y que una coincidencia les había llevado a determinar la causa de muerte, informó The Sun .

Tragedia en casa: hallan a siete miembros de una familia muertos

Autoridades policiales hallaron a siete miembros de una familia hispana muertos, incluyendo tres niños, dentro de una casa en Minnesota, en el Medio Oeste de Estados Unidos, reportaron diarios locales la noche del domingo 19 de diciembre. La policía de Moorhead respondió a una llamada efectuada al 911 justo antes de las 8.00 de la noche del sábado 18 después de que unos familiares descubrieran los cadáveres en la casa de la calle 13, según confirmó la policía a KVRR.

Todas las víctimas fueron llevadas a la Oficina del Médico Forense del Condado de Ramsey para su evaluación. No había signos de violencia o de entrada forzada en la casa, y los funcionarios aseguraron que no hay ninguna amenaza para el público, indicó un reporte del New York Post. Sus regalos se quedaron bajo el árbol: Mamá llora la muerte de sus 3 hijos en accidente.