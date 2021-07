Por si no fuera suficiente un abrazo, Itatí Cantoral vuelve a dirigirse a Carmelita Salinas y se logra escuchar cómo le dice un “Muchas gracias” por el lujoso regalo que le dio a su hija, abrazándola una vez más, sin embargo, parece que la joven no lo tomó de la misma manera, ya que en el clip se observa cómo ella lo ve y voltea a ver a su madre y lo vuelve a guardar.

Cabe destacar que Carmelita Salinas no era la madrina de Primera Comunión de la hija de Itatí Cantoral, ya que de acuerdo con el portal Infobae , se argumenta que fueron más bien Gloria Trevi y su esposo Armando Gómez, sin embargo eso no impidió que la actriz le obsequiara ese lujoso regalo.

Le ofrece ayuda a Frida Sofía

El escándalo por la amenaza de muerte que Enrique Guzmán le hizo a Carmen Salinas se dio cuando el pleito entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán apenas iniciaba. Era el 2019, y como es habitual en la actriz lagunera ella dio opinión sobre el problema que había entre madre e hija. Archivado como: Carmelita Salinas regalo Itatí

“Frida, te quiero mucho. Ya no te angusties tanto, hija. Ya no sufras tanto. Cuentas conmigo, cuentas con el amor de una vieja que perdió un hijo de 37 años por el cáncer, pero por favor, hijita, déjame darte todo ese cariño que me faltó dárselo a él. Déjame dártelo a ti, que necesitas mucho amor. Y si tus padres no te lo dan, déjame dártelo yo”, dijo en aquel tiempo Carmen Salinas.