Refugios Huracán Dorian Florida: Estos son los que están disponibles

Alerta Huracán: ¿Cuál será la trayectoria de Dorian?

¡Manténte informado! Estos son los refugios disponibles en la Florida

Recuerda estar al pendiente de los avisos oficiales en caso de que debas buscar refugio

Lo que comenzó como una tormenta tropical hace unas semanas, se ha convertido en un poderoso huracán que ha alcanzado la máxima categoría que puede adquirir este fenómeno natural, y ha castigado a la región de Bahamas con vientos de hasta 290 kilómetros por hora. Te traemos los refugios huracán Dorian disponibles en la Florida

Este fenómeno ha ocasionado que las autoridades alerten a la población acerca de los posibles riesgos a los que se enfrentan en caso de permanecer en sus hogares, por lo que les han solicitado a las familias que se encuentran en las zonas con más riesgo acudir a los refugios temporales que se han implementado para socorrer a la población más vulnerable.

Este huracán tiene una trayectoria que ha puesto en alerta las costas de la Florida y las Carolinas; ha sido en Carolina del Sur donde las autoridades han solicitado ya la evacuación inmediata y obligatoria de más de 800.000 personas, según informa el diario El País.

No se espera que el huracán toque tierra, o al menos no que lo haga en su totalidad; sin embargo, aun si no lo hiciera, el fuerte oleaje, los vientos y las tormentas que de él se desprenderían serían suficientes para afectar y poner en riesgo a la población.

En Florida se ha dispuesto la apertura de refugios temporales por parte del gobierno. Estos entraron en funciones el 1 de septiembre y se encuentran disponibles para la población general, con la característica de que admitirán mascotas en el recinto.

Refugios huracán Dorian

El refugio de Orange County abre sus puertas a todos aquellos que hayan sido evacuados de sus hogares, así como aquellos que se ubiquen en áreas en riesgo y cualquiera que esté en busca de un refugio antes, durante y después de la tormenta, pero informa que éste será libre de alcohol, drogas y armas, además de que todo aquel que llegue deberá hacerlo con las provisiones necesarias.

Estos son los refugios disponibles en Florida:

Cypress Creek High School 1101 Bear Crossing Drive Orlando, FL 32824 Discovery Middle School 601 Woodbury Road Orlando, FL 32828 East River High School 654 Columbia School Road Orlando, FL 32833 Se admiten mascotas Edgewater High School 3100 Edgewater Drive Orlando, FL 32804 Evans High School 4949 Silver Star Road Orlando, FL 32808 Freedom High School 2500 Taft Vineland Road Orlando, FL 32837 Personas con discapacidad; se admiten mascotas Freedom Middle School 2850 W. Taft Vineland Road Orlando, FL 32837 Lake Nona High School 12500 Narcoosee Road Orlando, FL 32832 Se admiten mascotas Oak Ridge High School 700 W. Oak Ridge Road Orlando, FL 32809 Se admiten mascotas Ocoee High School 1925 Ocoee Crown Point Pkwy Ocoee, FL 34761 University High School 2450 Cougar Way Orlando, FL 32817 Personas con discapacidad; se admiten mascotas