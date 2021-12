MacDonough, que actúa como árbitro y que no pertenece a ningún partido, en lo que respecta a las reglas del Senado, determinó que los demócratas no pueden incluir su reforma migratoria en un plan social de 1.75 billones de dólares que quieren aprobar sin ayuda republicana a través de un mecanismo llamado “reconciliación”.

La “árbitro” determinó que los demócratas no pueden usar una maniobra legislativa para que millones de indocumentados obtengan sus papeles Es la tercera vez que MacDonough se posiciona en contra de uno de los proyectos estrella de los demócratas, con los que se busca la ciudadanía de millones.

La descartada Reforma Migratoria daría la nacionalidad a los once millones de indocumentados que se calcula que viven en EE.UU., muchos de los cuales fueron considerados trabajadores esenciales durante la pandemia, de acuerdo con Efe. Este era el “Plan C” de los demócratas para aprobar un alivio migratorio para unos 6.5 millones de indocumentados.

Este “parole” permitiría a los migrantes obtener un permiso de trabajo y les protegería de la deportación, entre otros beneficios , señala Efe. La Cámara Baja ya aprobó en noviembre el plan de Biden con esa propuesta de “parole”. Dicha propuesta surge porque por ahora no hay apoyo suficiente en el Senado para sacar adelante una ley como la Reforma Migratoria.

Sus planes “A” y “B” eran regularizar entre 6,7 y 8 de los 11 millones de indocumentados que se calcula viven en Estados Unidos, pero MacDonough también rechazó esas opciones en septiembre. Los demócratas quieren usar el mecanismo de “reconciliación” para aprobar cambios migratorios porque no pueden conseguir los 60 votos.

Este fue el tercer intento de los demócratas, que habían rebajado sus pretensiones por el camino y ahora buscaban aprobar al menos un amparo conocido como “parole”. “A lo largo de todo el proceso de reconciliación, hemos trabajado para asegurar que la reforma migratoria no sea tratada como una ocurrencia tardía”, dijeron tras conocer la opinión de la parlamentaria.

Ante este panorama apostaron por usar el mecanismo de “reconciliación” e incluir reformas migratorias en una ley presupuestaria, pero se encontraron con la opinión negativa de MacDonough, cuyo parecer no es vinculante, pero sí tiene mucho peso, de acuerdo con Efe.

Y llevar a cabo la votación el plan de Biden con una reforma migratoria integral que incluya una vía a la ciudadanía a 11 millones de indocumentados como parte del mecanismo de "reconciliación". Esta maniobra permite aprobar leyes por mayoría simple y no los 60 votos necesarios para leyes ordinarias.

“No podemos permitir que una burócrata no elegida decida el futuro de los vecinos más vulnerables y trabajadores de nuestra nación”, dijeron. De esta forma reviven la opinión de muchos demócratas de que la vicepresidenta, Kamala Harris, debe obviar la opinión de MacDonough y aprobar la medida que daría papeles a inmigrantes.

El presidente de FWD.us, Todd Schulte, pidió a los demócratas que "no acepten un no por respuesta", pues tienen la "obligación" de tomar las medidas "necesarias" para proteger a los inmigrantes. Para el grupo Make The Road, los demócratas mantienen su capacidad de cumplir con su promesa de ciudadanía.

¿Les llegó la “hora de cumplir” sus promesas y dar los papeles?

Mientras que Greisa Martinez Rosas, directora ejecutiva de United We Dream Action, dijo que no permitirán que se “acobarden” ni “pongan excusas”. Marielena Hincapié, directora ejecutiva del National Immigration Law Center (NILC), reiteró en la idea de que no puede haber “más excusas” y les llegó la “hora de cumplir” sus promesas.

Similar argumento al de Angélica Salas, directora la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), que calificó de “intransigente” la postura de la parlamentaria y exigió a los demócratas que sin más retraso abran una vía a la ciudadanía a millones de migrantes. Con información: Agencia Efe