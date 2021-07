Lo anterior, debido a que limita el debate sobre del proyecto de ley a 20 horas, y no permite a los senadores actuar como “filibusteros”. A esto se suma que las enmiendas que se pueden realizar a los proyectos que usan esta herramienta legislativa son limitados, lo que le da a las propuestas ventajas reales para llegar a convertirse en ley.

Creada por la Ley de Presupuesto del Congreso de 1974, la reconciliación permite un proceso rápido de ciertas leyes de impuestos, gastos y límites de deuda, según Efe. En el Senado los proyectos de ley que buscan la aprobación a través de la reconciliación no están sujetos a tácticas de obstrucción.

Sin embargo, esta herramienta no ha logrado sacar adelante todos los proyectos de ley que se han apostado por esta vía. El Congreso ha aprobado a través del tiempo cuatro medidas bajo la reconciliación, pero el presidente en turno vetó las medidas.

Una lección que los demócratas deberán tener en cuenta si realmente quieren aprobar el proyecto de gasto social de infraestructura. Los demócratas tienen justo 50 escaños y no se pueden permitir perder ni siquiera un voto, por lo que el reto es unir al ala más progresista y moderada del partido.

A este reto en el Senado se suma la Regla Byrd, que permite a los senadores bloquear las disposiciones que son ajenas al propósito básico de la reconciliación de implementar cambios presupuestarios. También cuida que los proyectos que pasen por conciliación no agraven o aumenten el déficit, según Efe.

“No es una buena idea si el proyecto no está listo”

Schumer fijó para el miércoles el voto para iniciar el debate de una ley, todavía en gestación, para la infraestructura que los legisladores de ambos partidos han estado negociando por semanas hasta llegar a un proyecto de 1.2 billones de dólares para autopistas, puentes y otras obras públicas.

El senador John Thune, republicano de Dakota del Sur, dijo que la decisión de Schumer “no es una buena idea si el proyecto no está listo. Los nuestros no votarán por un proyecto de ley que no han visto”. Se necesitan en el Senado al menos 60 votos para aprobar la medida lo cual significa que 10 senadores republicanos han de sumarse a los demócratas.