Los bomberos del condado de Los Ángeles continúan trabajando arduamente el miércoles por la mañana para reducir el tamaño de un incendio masivo que se originó en la refinería de petróleo Marathon en Carson, California, reseñó ABC Eyewitness News.

El incendio creó enormes llamas y gruesas columnas de humo al aire.

El fuego ha sido visible hasta Fullerton, con un espeso humo negro que se ha elevado cientos de pies hacia el cielo.

Algunos residentes informaron haber escuchado una fuerte detonación en el área cuando estalló el incendio justo antes de las 11 de la noche del martes en la cuadra 2300 de East 223rd Street.

Ambos lados de la Autopista 405 y algunas calles circundantes se cerraron temporalmente en el área, pero fueron reabiertas en menos de una hora.

Los propios bomberos de la refinería estaban en escena luchando contra el incendio y trabajando para despresurizar el sistema, mientras que las unidades del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles llegaron para ayudar.

El departamento de bomberos indicó que primero hubo una explosión en una torre de enfriamiento en la refinería lo que ocasionó que estallara el incendio.

Asimismo, los bomberos indicaron que el personal de la refinería intentó mantener las llamas bajo control a través de “monitores de tierra fijos”.

Algunas llamas aún eran visibles a las 6 de la mañana del miércoles, pero los bomberos dijeron que eso era parte de un proceso normal llamado operaciones de quema.

“Esta es una práctica de ingeniería estándar en la refinería durante el procesamiento de diferentes productos químicos que se destilan aquí”, dijo el portavoz de bomberos del condado de Los Ángeles, Tony Imbrenda a ABC Eyewitness News.

“Hay una descarga de gas, y ese gas, en lugar de ser liberado a la atmósfera, se quema antes de ser liberado, de modo que realmente elimina todos los componentes peligrosos del gas antes de que llegue al ambiente”, aseveró.

BREAKING – Last night, a massive fire broke out at the Marathon Petroleum refinery in Carson, CA.

There is an elementary school 1 mile away from this refinery, known to be the largest on the West Coast. https://t.co/FAXWeBz9OT

— Greenpeace USA (@greenpeaceusa) February 26, 2020