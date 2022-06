La gente opina sobre el joven de 22 años

¿Se parece o no? Los comentarios sobre el hijo de Eduardo Palomo no cesaron, pero mucha gente piensa que Luca no se parece tanto al actor, sino a su mamá Carina Ricco: “Ay por favor! En nada se parece ese muchacho a su papá”, “se parece más a la Madre”, “No se parece para nada”, “Se parece a la mamá”, “Es igual a la mamá”.

“Wow, su clon”, “No se parece, no tienen que decir que se parece cuando no es verdad, no necesita parecerse a su papá para tener éxito, lo hará por el mismo, mis mejores deseos!!”, “Tiene parecido de su padre y también de su madre”, “Aunque no se parece mucho, aún si así fuera, no veo cual sería la sorpresa, si es su hijo…”, comentaron más personas.