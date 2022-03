El IRS está tratando de devolver los reembolsos de impuestos de 2018 a millones de estadounidenses

Advierten cómo reclamar los pagos antes de la fecha límite

El IRS advirtió que por ley hay un periodo de tiempo específico para poder reclamar el dinero

El Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos (IRS por sus siglas en inglés) está intentando devolver los reembolsos de impuestos no reclamados por un valor de casi 1.5 mil millones de dólares a cerca de 1.5 millones de contribuyentes que no presentaron un Formulario 1040 para 2018, informó The Sun.

“El IRS quiere ayudar a los contribuyentes a los que se les deben reembolsos pero que aún no han presentado sus declaraciones de impuestos de 2018,” dijo Chuck Rettig, Comisionado del IRS en un comunicado, sin embargo, advirtió que las personas deben actuar rápido.

¿Cuándo es la fecha límite para reclamar el pago?

El IRS advirtió a los estadounidenses elegibles que se den prisa ya que de no hacerlo corren el riesgo de perder el efectivo si alcanzan la fecha límite de impuestos crucial que será el próximo 18 de abril.

“Por ley, solo hay un período de tres años para reclamar estos reembolsos, que se cierra con la fecha límite de abril. Queremos ayudar a las personas a obtener estos reembolsos, pero deberán presentar rápidamente una declaración de impuestos de 2018 antes de este plazo importante”, indicó Rettig.